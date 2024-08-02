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3 Ağustos’ta GELİYOR! Resmen Vites Arttırdı: Tüm Türkiye Bu Gece Yarısından İtibaren Yandık Bittik

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Son dakika haberi… 3 Ağustos’ta tüm Türkiye için geliyor. Üstelik bu defa resmen vites arttırdı. Bu gece yarısından itibaren herkes hazırlıklı olsun çünkü Yandık bittik.

Yaz ayları, küresel ısınmanın etkisiyle dünya genelinde oldukça zor geçiyor. Ancak Türkiye için özellikle Temmuz ayı adeta yakıp kavurdu. Gündüzleri güneşin etkisiyle yüksek sıcaklıkları kendini gösterirken geceleri ise nemden nefes almak mümkün olmadı. Hatta Bazı geceler Ağlama noktasına geldik. Ağustosta da durum farklı değil. Son dakika uyarısı 3 Ağustos tarihi için yapıldı. Resmen vites arttırarak Afrika sıcaklıkları geri dönüyor. Tüm Türkiye için bu gece yarısından itibaren günler oldukça Zorlu geçecek. İşte yeni hava durumu tahminleri…

YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Temmuz ayında Türkiye’yi kasıp kavuran Afrika sıcaklıkları son bir haftada yerini Balkan rüzgarlarına bırakmıştı. Ancak bugün öğle saatlerinden itibaren Afrika sıcakları yeniden kendini hissettirmeye başlayacak. Sosyal medya üzerinden yayın yapan Hava Forum sayfası, bu hafta sonu boyunca Afrika üzerinden gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.

Hatta Bugünden itibaren yurdun bazı bölgelerinde sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Afrika sıcaklıkları Batı bölgelere de ulaşacak. Hava Forum sayfasından yapılan paylaşıma göre hafta sonu boyunca İstanbul’da 36, Ankara’da 36,izmir’de ise 40 dereceyi bulan sıcaklık bekleniyor. Neminde etkisiyle beraber sıcaklıkların daha yüksek hissedileceği tahmin ediliyor.

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BU GECE YARISINDAN İTİBAREN HERKES HAZIR OLSUN

Hava Forum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu gece yarısından itibaren Tüm Türkiye’nin yeni bir sıcak hava dalgasına hazır olması gerektiğini vurguladı. Sıcak severlere Müjde veren Hava Forum, sevmeyenler için ise kötü haberi duyurdu.

İşte Hava Forum’un o paylaşımı:

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Merve Aydın
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