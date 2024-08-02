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Instagram ne zaman açılacak? Açıklama geldi

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Son dakika… Instagram açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte merakla bekleyenler için son dakika açıklaması…

Türkiye’de 58 milyon kişinin kullandığı Instagram’a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile getirilen erişim yasağı, kullanıcıları şaşkına çevirdi. Kullanıcılar, Instagram’a yeniden ne zaman erişebileceklerini merak ediyor.

2 Ağustos Cuma sabahı itibarıyla Türkiye’deki Instagram kullanıcıları, platforma erişim sağlayamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla getirilen bu erişim yasağı, sosyal medyada ve internet dünyasında geniş yankı uyandırdı. Peki, Instagram ne zaman açılacak?

ERİŞİM YASAĞININ NEDENİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Instagram’a erişim yasağı, platformun katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle getirildi. Bu karar, kullanıcılar arasında büyük şaşkınlık yarattı ve erişim yasağının nedenlerine dair spekülasyonlar doğurdu.

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KULLANICILARIN TEPKİLERİ

Türkiye’de yaklaşık 58 milyon kullanıcısı bulunan Instagram’a erişim sağlayamayan kullanıcılar, platformun ne zaman yeniden açılacağına dair bilgi arayışına girdi. Sosyal medya ve forumlarda, kullanıcılar “Instagram açılacak mı, ne zaman?” sorularına yanıt ararken, platforma erişim sağlayamamanın verdiği rahatsızlığı dile getiriyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

2 Ağustos sabahından itibaren Instagram’a erişim sağlanamıyor ve kullanıcılar platformun ne zaman yeniden açılacağını merak ediyor. BTK’nın kararına ilişkin detaylar hala netleşmiş değil ve platformun ne zaman erişime açılacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu belirsizlik, kullanıcıların sabırsızlığını artırıyor ve sürekli olarak Instagram akışını yenileyen kullanıcılar, erişim yasağının kaldırılmasını bekliyor.

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kader gun
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