SGK-SSK ve Bağ-Kur’lu Emekliye Fazla Maaş JESTİ! Milyonları İlgilendiren Açıklamayı Yaptı

Yüksek maaş almak isteyen emekliler için son dakika açıklaması geldi. SGK SSK ve bağ-kur’lu milyonlarca emekliye fazla maaş ücreti verilecek. işte milyonları ilgilendiren son dakika gelişmesi…

SGK-SSK ve Bağ-Kur’lu emekli maaş zamlarının düşük kalmasından son derece şikayetçi. Temmuz ayında emekli maaşları güncellendi ancak büyük bir kök maaş sorunu olduğu için maaşlar ne yazık ki artmadı. Emeklilerin beklentisi seyyanen zamdı fakat bu beklenti de boşa çıktı. Peki emekli maaşını arttırmanın yolu var mı? Daha yüksek emekli maaşı almak için ne yapılabilir? SGK uzmanı Dilek Ete, yüksek emekli maaşı alma yollarını tek tek anlattı.

EMEKLİLİKTE MAAŞ FARKLILIKLARI VE YÜKSEK MAAŞ ALMANIN YOLLARI

Türkiye’de milyonlarca çalışan, emeklilik hakkını kazandıktan sonra farklı miktarlarda emekli maaşı alıyor. En düşük emekli maaşı 12.500 TL iken, SGK Uzmanı Dilek Ete, yüksek maaş almanın yollarını açıkladı.

Emeklilik dönemine hazırlanan milyonlarca çalışan, yüksek maaş almanın yollarını araştırıyor. SGK Uzmanı Dilek Ete, emekli maaşlarının nasıl artırılabileceğine dair önemli ipuçları verdi. Asgari ücretle çalışanlar, gelecekte daha yüksek maaş alabilmek için şimdiden gerekli adımları atmak istiyor.

TEMMUZ ZAMLARI VE EMEKLİ MAAŞLARI

Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi ve emeklilere yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Ancak, emekli maaşları arasında büyük farklılıklar bulunuyor. Daha yüksek maaş almanın yollarını araştıran çalışanlar için uzmanlar çeşitli stratejiler öneriyor.

DİLEK ETE’NİN AÇIKLAMALARI

SGK Uzmanı Dilek Ete, yüksek emekli maaşı almanın yollarını açıkladı. Ete, “31 Aralık 2024’e kadar emeklilik dilekçesi verirsem, 66.12 ile bütün prim esas kazancı güncellenecek. Ayrıca emekliye Ocak’ta verilen yüzde 49,25 oranını da alacağım, bir de yüzde 24,73 zammı alacak. Bu toplam emekli aylığı olacak.” dedi. Ete, bu tarihten sonra emeklilik dilekçesi verilirse, maaşların yüzde 30’a varan oranda daha düşük olabileceğini belirtti.

EMEKLİLİK ŞARTLARI

Emekli olabilmek için kadınların 20, erkeklerin ise 25 yıl sigortalı olmaları ve en az 5000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları gerekiyor. Malulen emeklilik için ise kanser, parkinson, epilepsi, beyin tümörü, multipl skleroz (MS), serebral palsi, retina kanaması, organ nakli, uzuv kaybı, şizofreni, bipolar bozukluk, siroz, anemi, demans, zeka gerilikleri ve AIDS gibi hastalıkların olması gerekiyor.