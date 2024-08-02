Icardi’ye Ne Oldu! Wanda Nara Ayrılığı Sonrası Yataklara Düştü

Galatasaray’ın yıldızı Icardi, Instagram paylaşımı ile sevenlerini korkuttu. Hastane yatağında ve burnunda hortumla fotoğrafını paylaşan Icardi, “Wanda Nara yüzünden yataklara düştü” dedirtti.

Galatasaray’ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Wanda Nara ile ayrılığının ardından bu kez sağlık sorunları nedeniyle gündeme geldi. Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini bir kez daha üzdü.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, son günlerde hem saha içi hem de özel hayatında yaşadığı olaylarla gündemde. Wanda Nara ile ayrılığı sonrasında, bu kez sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini endişelendirdi. Ancak, bu kez sebep kişisel bir dram değil, profesyonel futbol hayatıyla ilgili.

HİPERBARİK ODA TEDAVİSİ NEDİR?

Icardi’nin yattığı yerin taşınabilir bir hiperbarik oda olduğu öğrenildi. Hiperbarik oksijen terapisi, kapalı bir oda içinde normalden daha yüksek atmosfer basıncında saf oksijen solumayı içeren bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi, futbolcuların fiziksel kondisyonunu artırmaya, yaralanmaları iyileştirmeye ve genel sağlık durumunu iyileştirmeye yardımcı olabilir.

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FUTBOLCULAR VE HİPERBARİK ODA KULLANIMI

Bir hiperbarik odanın içinde, bir kişi ortalamanın 1-3 kat daha yüksek bir hava basıncı seviyesinde %100 oksijen solur. Bu terapi yöntemi, ilk olarak NFL oyuncuları arasında popüler hale gelmiş ve muazzam geri bildirimler almıştır. Yüksek basınçlı oksijen, vücudun daha hızlı iyileşmesine ve performansın artmasına yardımcı olabilir.

ICARDİ’NİN PAYLAŞIMI VE TEPKİLER

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hiperbarik odada yatarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu görüntü, birçok hayranının endişelenmesine neden oldu. Ancak, bu tedavi yönteminin profesyonel sporcular arasında yaygın olarak kullanıldığını ve Icardi’nin sağlığına yönelik olumlu etkiler sağlayacağını belirtmek gerekiyor.