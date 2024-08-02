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Adana’da Yangına Müdahaleye Giden Helikopter Düştü

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Son dakika haberi… Adana’da yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopter su almaya çalıştığı sırada kara kırıma uğrayarak düştü. Helikopterde bulunan 5 personel kurtarıldı.

Adana’da çıkan orman yangınına müdahale için giden helikopterlerden biri su alımı sırasında kaza kırıma uğrayarak düştü. Adana Valisi Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada “Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok.” dedi.

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kader gun
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