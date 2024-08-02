Adana’da Yangına Müdahaleye Giden Helikopter Düştü

Genel 01 Ağustos 2024

Tüm Türkiye için 9 Ağustos’un yarısı tekrar yapıldı. Son dakika haberi geldi, o tarihte işimiz çok zor olacak. Son dakika uyarısı 9 Ağustos tarihi için yapıldı. Tüm Türkiye için açıklama var. 9 Ağustos’ta işimiz çok zor olacak. 81 ilde hava sıcaklığı yükselecek, adeta yanıp kavrulacağız. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de meteoroloji uzmanları o tarihe […]