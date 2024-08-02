Dev Kırmızı Et İndirimi! Dana ve Kuzu Eti Fiyatları Düştü

Kırmızı et fiyatları son yıllarda gösterdiği artışla dikkat çekiyordu. Özellikle dar gelir grubu olanlar kırmızı et almakta zorluk çekerken, Kurban Bayramının hemen ardından fiyatlarda düşüş başladı. Türkiye genelinde hem dana eti hem de kuzu eti fiyatları düşerken market zincirlerinde de mega indirimler tüketicileri bekliyor.
Yüksek zamlar, son yıllarda kırmızı et fiyatlarını adeta uçurmuş, dar ve orta gelirli vatandaşın evine kırmızı et girmez olmuştu. Ancak, Kurban Bayramının hemen ardından kırmızı et fiyatları düşmeye başladı. Hem kuzu hem de dana eti fiyatları gerilerken yeni kırmızı et fiyat listesi de belli oldu.
Yaşanan düşüşün ardından kırmızı et fiyatları bölgelere göre şöyle oldu:
Ege Bölgesinde dana eti fiyatı 302.00 TL
Karadeniz Bölgesinde dana eti fiyatı 303.00 TL
İç Anadolu Bölgesinde dana eti fiyatı 295.00 TL
Güneydoğu Anadolu Bölgesi kuzu eti fiyatı 325.00 TL
Akdeniz Bölgesinde kuzu eti fiyatı 340.00 TL
Bölge bölge güncel kırmızı et fiyatları da belli oldu. işte ulusal kırmızı et konseyine göre kırmızı et fiyatları:
Ege Bölgesi: Dana 302.00 TL, Kuzu 365.00 TL
Akdeniz Bölgesi: Dana 300.00 TL, Kuzu 340.00 TL
Marmara Bölgesi: Dana 304.00 TL, Kuzu 366.00 TL
İç Anadolu Bölgesi: Dana 295.00 TL, Kuzu 340.00 TL
Doğu Anadolu Bölgesi: Dana 299.00 TL, Kuzu 335.00 TL
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Dana 295.00 TL, Kuzu 325.00 TL
Karadeniz Bölgesi: Dana 303.00 TL, Kuzu 365.00 TL
Ortalama: Dana 299.71 TL, Kuzu 348.00 TL
Kırmızı et fiyatları marketlerde de ekstra indirime girdi. Migros ve Carrefour’da kırmızı ete yüzde onun üstünde indirim uygulanıyor. Kurban Bayramı etkisiyle düşen kırmızı et fiyatları Market raflarında da kendini gösteriyor.
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