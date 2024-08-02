Koç Holding’in Başı Dertte! Milyonlarca Dolarlık Dava Ali Koç’u Yakacak

Koç holdinge milyonlarca dolarlık tazminat davası şoku. Türkiye’nin en büyük Şirketler Grubu Koç Holding’in başı fena halde dertte.

Koç Holding, yeni bir dava haberi ile gündemde. Türkiye’nin en büyük Şirketler Grubu olan Koç Holding’in bünyesinde yer alan Yapı Kredi’ye yönelik yeni bir dava açıldı. Arven ilaç sahibi Zafer Toksöz, Yapı Kredi’ye 40 milyon dolarlık tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olan Yapı Kredi Bankası, Geçtiğimiz günlerde satış haberleri ile gündeme gelmişti. Koç Holding bünyesinde bulunan Yapı Kredi Bankası’nın yüzde 61.2’lik hissesi 8 milyar dolar karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank’a satılacak. Satış için ileri derecede görüşmeler başlarken Koç ailesinde bu satışın Tartışmalara neden olduğu ve aile içi huzursuzluk yaşandığı iddiaları da gündeme geldi.

MİLYONLARCA DOLARLIK DAVA AÇILDI

Koç Holding bir yandan satış iddiaları ile gündeme gelirken bir yandan da Yapı Kredi’ye yönelik açılan dava ile gündemde. Borsa İstanbul’da da işlem gören dev şirketin satış iddiaları doğrulanırken 40 milyon dolarlık dava gündeme bomba gibi düştü.

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Davayı açan ise Toksöz grup oldu. Arven ilaç patronu Zafer Toksöz, Yapı Kredi Bankası’na 40 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Dava gerekçesi ise Yapı Kredi’nin hukuka aykırı şekilde teminat Devri yaptığı iddiası oldu.

RAPOR SONRASINDA KARAR ÇIKACAK

Zafer Tokgöz’ün 30 Temmuz tarihinde başvuru yaptığı öğrenilirken Adalet Bakanlığı tarafından atanan arabulucu ile sorun çözülmeye çalışılıyor. Ancak sorunun çözülmemesi durumunda hazırlanan rapora göre Mahkeme kararını verecek.