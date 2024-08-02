Emeklilere Büyük Müjde! 2025 Zammı Erkene Çekildi: ‘Teklif Meclis’e Sunuldu’ Maaşlar 5 Katına Çıkıyor

Emekliye müjde 19.45’te geldi. 2025 Temmuz emekli zammı erkene çekildi. Emekli maaşlarını 5 katına çıkaracak kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.

Emekliyi sevindirecek son dakika haberi tbmm’den verildi. Milyonlarca emeklinin 2025 yılında alacağı zam erkene çekiliyor. TBMM’ye yeni kanun teklifi sonu oldu. Bu kanun teklifini kabul edilirse emekli maaşları 5 katına çıkacak. SSK bağ-kur 4C ve EYT emeklisi için son dakika müjdesi haberimizde…

Temmuz 2024 emekli zammı ne yazık ki beklenenin altında kaldı nokta Türkiye İstatistik Kurumu 6 aylık enflasyon verilerini açıklarken ilave zam bekleyen emekliler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı refah payı zammının bu yıl verilmemesi emeklilerin tepkisini çekti.

TEMMUZ’DA EMEKLİYE NE KADAR ZAM GELDİ?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında SSK ve bağ-kur emeklileri için %24.73 oranında zam yapılırken memur ve memur emeklisine ise %19.31 zam verildi. En düşük emekli maaşı ise 12.500 TL’ye yükseltildi.

Ancak geçim sıkıntısı nedeniyle uzun zamandan beri zorlanan emekliler verilen zamlardan memnun değil. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Her 6 ayda bir maaş zamları ile birlikte verdiği refah parayı zammını açıklamamış olması emeklinin tepkisini çekti. Emekliler hala Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir açıklama bekliyor. Fakat bugün resmi gazetede en düşük emekli maaşı da yayınlandı ve zam süreci tamamlandı.

EMEKLİ 2025 ZAMMI ÖNE Mİ ÇEKİLİYOR?

Milyonlarca emekliye umutlandıran yeni bir haber ise bu sabah saatlerinde geldi. CHP Gaziantep milletvekili Melih Meriç, emekli maaşlarına zam yapılmasını içeren kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Bu kanun teklifine göre 2025 yılına ait emekli maaş zammının öne çekilmesi, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında ödenen emekli ikramiyesi ödemelerinin ise 15.000 TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor.

TBMM tatilde olduğu için henüz kanun teklifi değerlendirmeye alınmadı. Kanun teklifinin görüşmelerinin Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. TBMM’ye sunulan teklif kabul edilirse emekliye Ocak 2025’te yapılması beklenen zam öne alınacak ve aynı zamanda emekli bayram ikramiyesi 3000 TL’den 15.000 TL’ye yükselecek.

CHP Gaziantep milletvekili Meriç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir açıklama yayınladı. Melih Meriç açıklamasında Emeklerin gelirlerinde bir nebze de olsa artış yaratmak üzere Ramazan bayramı ve Kurban Bayramı’nda verilen 3.000 TL ikramiyenin 15.000 TL’ye yükseltilmesi için TBMM’ye kanun teklifi verdiklerini belirtti.