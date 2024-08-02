Prim, Gün, Yaş Şartı Değişti! SGK Erken Emeklilik Şartları Güncellendi

SGK’dan erken emeklilik bekleyenler için son dakika haberi. Erken emeklilikte prim gün yaş şartı güncellendi. İşte yeni erken emeklilik şartları…

Erken emeklilik, Türkiye’de tüm çalışanların en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Zaman zaman yapılan düzenlemelerle bir çok vatandaşa daha erken yaşta emekli olma hakkı tanınıyor. Bunun en büyük örneği ise geçtiğimiz yıl çıkan EYT yasası oldu. Bu düzenleme, milyonlarca vatandaş için erken emeklilik kapısını açarken belirli şartlara da bağlandı.

EYT’den emekli olabilmek için ilk şart, 8 Eylül 1999 öncesi SGK girişinin olmasıydı. Bunun yanı sıra SGK girişine göre kademeli yıl şartı konuldu ve aynı zamanda da SSK’lılar için 7200 gün prim şartı, Bağ-Kurlular için ise 9000 gün prim şartı yasada yer aldı. Bu şartların tamamını taşıyanlar yaş şartı olmadan hemen emeklilik dilekçesi verirken kademeli olarak başvurular hala devam ediyor.

SGK’DAN YENİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

EYT’yi kaçıranlar için de SGK’dan yeni güzel haberler gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kurlular için prim, gün, yaş şartlarını güncelleyen SGK, emeklilikte yeni şartları duyurdu. Sigorta başlangıç tarihi 1995-2001 arası olanlar yeni düzenlemelerde avantajlı oldu. İşte SGK’nın duyurduğu yeni erken emeklilik şartları:

3500 Gün ile emeklilik: Esnek emeklilik adı da verilen 3600 gün ile emeklilik SGK girişi 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlara sağlanan bir hak.

4500 Gün ile emeklilik: Bu gruba girmek için SGK başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında olması gerekiyor. Ayrıca kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaş şartı var. Yine 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

5400 Gün ile erken emeklilik: SGK girişi 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında olanlar da yine 25 yıl sigortalılık şartını taşımaları ve kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşını doldurması halinde erken emekli olabiliyor.

Yaştan Emeklilik: SGK tarafından yapılan açıklamaya göre bazı vatandaşlara ise yaştan emeklilik hakkı veriliyor. Emeklilik için aranan yaş şartını taşımasına rağmen prim gün şartını taşımayan kişiler 3600 günleri olması halinde yaştan emekli olabiliyor.

EMEKLİLİK TARİHİ VE YAŞI HESAPLAMA

Emeklilik tarihini önceden hesaplamak SSK ve bağ-kurlular için önemli bir avantaj haline dönüşüyor. Emeklilik yaşı hesaplama için T.C kimlik numaranız ve şifrenizle birlikte e-devlet girişi yaptıktan sonra SGK sekmesi altında bulunan emeklilik hesaplama bölümüne gelebilir ve buradan kaç yaşında emekli olacağınızı, ne kadar prim ödemeniz gerektiğini ve ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.