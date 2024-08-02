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6000 TL İlave Zam Emekliye Geliyor! Bakan Işıkhan Müjdeledi: 3600 Ek Gösterge ile Maaşlar Artıyor

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Emekliye ek zam müjdesi. 6000 TL’lik ilave zam için tarih verildi. 3600 ek göstergeyi Bakan Işıkhan Müjdeledi.

Emeklilere yönelik büyük müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan basın toplantısında geldi. Uzun süreden beri beklenen emekliye ek zam Nihayet geliyor. Ancak sadece 4c emeklisi bu ilave zamdan yararlanabilecek. 3600 ek gösterge ile birlikte hem memur emeklisinin maaşları artacak hem de emeklilik ikramiyelerine zam yapılacak. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Emekliye ilave zam ne zaman yapılacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği sürpriz haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. TBMM’ye gelen torba yasa maddeleri arasında bulunan 3.600 ek gösterge düzenlemesi ile birlikte emekli maaşlarına ilave zam geliyor. Aynı zamanda emeklilik ikramiyesi de artacak. Peki 6.000 TL ilave zam ne zaman gelecek? 3600 ek gösterge TBMM’den geçti mi? Torba Yasa maddeleri son durum ne?

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3600 EK GÖSTERGE İLE EMEKLİYE İLAVE ZAM

Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesinin son durumu merakla bekleniyor. 3600 ek gösterge memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor. TBMM’ye sunulan torba yasa maddeleri arasında yer alan 3600 ek gösterge düzenlemesi 1 kademeye gelmiş ve meslekte 25 yaşın yılını doldurmuş tüm memuru kapsayacak. Torba yasa düzenlemesi ile birlikte memurların emeklilik ikramiyeleri artış gösterirken aynı zamanda memur emeklisinin maaşları da artacak.

EMEKLİYE 6.000 TL’LİK EK ZAM GELECEK

3600 ek gösterge düzenlemesi sayesinde memurların emeklilik ikramiyeleri tam 200.000 TL TL’ye kadar artış gösterecek. Aynı zamanda memur emeklisinin maaşlarında da 6.000 TL’lik ilave zam olacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi merakla bekleniyor. Ek gösterge artışı için gözler TBMM’ye çevrildi. Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun teklifi meclise sunuldu. Şimdi artık son sözü milletvekilleri söyleyecek. TBMM genel kurulunda yapılacak oylama ile birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesi kabul edilirse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

NOT: TBMM’ Geçtiğimiz günlerde sokak hayvanları yasasının kabul edilmesi sonrası tatile girdi. Meclisin yeniden çalışmaya başlayacağı tarih ise 1 ekim olarak biliniyor. Ancak olağanüstü durumlarda meclis erken toplanabiliyor.

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Merve Aydın
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