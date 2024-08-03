Fırtına Kopacak! 2 Ay Sonra Doların Freni Boşalacak: 17 TL Birden Artacak

Dolar düşecek mi yoksa çıkacak mı? Dolar borcu olan ve dolar sahibi olan vatandaşlar Bu soruya yanıt Aramaya devam ediyor. Son günlerde Ortadoğu’da artan Savaş riskinin etkisiyle birlikte Dolar TL 33,19’luk yeni zirvesini yakaladı. Merkez Bankası ise Türk lirasını cazip kılmak adına Yeni önlemler almaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın son hamlesi kur korumalı mevduat hesaplarına stopaj oldu. Ancak buna rağmen Dolar kuru kapalı çarşıda 33,16 TL’ye kadar yükseldi. Doların Yükselişi sürerken bundan sonraki gidişatı da merak konusu oldu. Uzmanlar 2 ay sonra doların geleceği yeni rakamı açıkladı.
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Dolar kuruna ilişkin yeni yorumlarını youtube hesabından çektiği video ile paylaştı. Dolarda Türkiye’yi bekleyen acı Reçeteyi tek tek açıklayan zelyut, “Baz etkisi geçince rakamlar yukarı çıkacak. Önümüzdeki dönemde sermaye akışında ciddi sorunlar olacak. Enflasyon yukarı giderek Mehmet Şimşek’in oyun planı bozulacak. 2 ay sonra yani ekim kasım ayında sanayicinin faiz indirimine ihtiyacı olacak. Faiz indiğinde enflasyon yukarı gidecek. Sadece faiz artırarak enflasyonu düşüremezsiniz. Sanayi, ticaret yüksek faize dayanamıyor. Faiz artınca kur yukarı çıkacak. Dolara basacak para kalmayacak.” dedi.
Diğer yandan piyasa analizleri de dolar kuru ile ilgili yıl sonu tahminlerini açıkladı. Şu anda 33 TL’nin üstünde seyreden dolar kurunun Yıl sonuna doğru 17 TL birden artması ve 50 TL’yi görmesi bekleniyor.
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