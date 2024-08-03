Emekliye 3 Müjde Peş Peşe Geldi! 5 Ağustos’tan İtibaren Ödemeler Hesaplara Yatacak

Milyonlarca emekliye Ağustos müjdeleri devam ediyor. 3 güzel haber peş peşe geldi. IBAN’a bu ay resmen para akacak. İşte emekliye yeni müjdelerin detayları…

Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur, 4C emeklisinin zamlı maaşları geçtiğimiz ay belli oldu. Sıra şimdi ödemelere geldi. 16 milyondan fazla emekli vatandaş hesaplara geçecek yeni ödemeleri ve zamlı maaşlarını bekliyor. Peki emekliye ek ödeme var mı? Ağustos ayı için emekliye 3 müjde birden peş peşe geldi. Zamlı maaşlar, maaş farkı ödemeleri ve ek ikramiye ödemeleri peş peşe hesaplara yatacak. İşte emeklileri bekleyen ek ödeme fırsatları ve detaylar…

Emekli maaşları için son karar çıktı. İlave zam dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emekliler, Ağustos ayında hem ilave zam farkı ödemelerini, hem zamlı maaşlarını, hem de ek ikramiye ödemelerini alma hakkına sahip olacak. Peki emekliye ne kadar ek ödeme var? SSK ve Bağ-Kur emeklisine 5 Ağustos’tan itibaren yapılacak ek ödemeler ve detaylar…

EMEKLİLERE ZAM KESİNLEŞTİ

Emekli maaşı alanlar için Temmuz zamları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaşlarını çoktan aldı. Ancak en düşük emekli maaşının 10.000 TL’den 12.500 TL’ye yükseltilmesi henüz 1 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. O nedenle de emekliye zam farkı imkanı doğdu.

EMEKLİYE BU AY YAPILACAK EK ÖDEMELER

Son dönemlerde emeklilere yönelik yapılan iyileştirme çalışmaları, emeklilerin yüzünü güldürüyor. Artan ekonomik koşullar, enflasyon ve yaşam şartlarını karşılamakta zorlanan emekliler için hükümet yeni destekler sunuyor. 2024 yılı, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sağlık, ulaşım, sosyal imkanlar ve kültürel faaliyetler alanında önemli adımlar atılıyor. Ağustos ayında emeklilere üç ödeme yapılması planlanıyor: maaş farkı, promosyon ve ek ikramiye. İşte emekliye bu ay yapılacak ek ödemeler:

Maaş Farkı ve Promosyonlar

Temmuz ayında en düşük emekli maaşına yapılan zam yasalaşsa da, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri zam yetişmediği için Temmuz ayında zamsız maaş aldı. Temmuz ayında 10.000 TL maaş alan emeklilere, 2.500 TL’lik maaş farkı Ağustos ayında ödenecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, bu ödemeyi Ağustos ayının ilk haftasında alacak. Maaş farkı, promosyon ve ek ikramiye, emekli tahsis numarasının son hanesine göre hesaplara yatacak.

Ek İkramiye İmkanı

SGK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için bankalar, emekli maaşını taşıyan emeklilere faizsiz kredi ve faizsiz taksitli nakit avans olarak ek ikramiye imkanı sunacak. Bu imkan, emeklilerin mali durumlarını rahatlatmayı hedefliyor.

Emekli Maaş Promosyonları

Emeklilere verilen promosyon ücretlerinde de değişikliğe gidildi. SGK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine verilen promosyonlar 20.000 TL’ye kadar yükseldi. Bu promosyonlardan faydalanmak isteyen emekliler, en geç 30 Ağustos’a kadar başvuruda bulunarak bu ödemeleri alabilecek.