Dünya Günlerce Onu Konuştu! İşte Olimpiyatlarda Gümüş Madalya Kazanan Yusuf Dikeç’e Devletin Vereceği Ödül

Paris 2024 Olimpiyatları’nda Şevval İlayda Tarhan’la birlikte karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç’e verilecek ödül belli oldu.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyatları’nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Türkiye tarihinde ilk kez gümüş madalya kazanmıştı. Atış sırasında Yusuf Dikeç’in ekipman kullanmaması ve rahat tavırları tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Günlerdir konuşulan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’a devletin vereceği ödül belli oldu.

Paris Olimpiyatları’nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde yarışan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Türkiye’ye atıcılıkta ilk madalyasını kazandırarak tarih yazdı. Yusuf Dikeç, atış sırasındaki sıradışı duruşu ile dünya basınında geniş yer buldu. İki sporcu, bu büyük başarılarının yanı sıra önemli bir maddi ödül de kazandı.

SIRADIŞI ATIŞ POZU İLE DÜNYA GÜNDEMİNDE

Yusuf Dikeç, atış sırasındaki sıradışı duruşu ile dikkat çekti. Rakiplerinin aksine profesyonel ekipmanlar kullanmayan ve elleri cebinde atış yapan Dikeç, bu pozuyla sosyal medyada ve dünya basınında büyük ilgi gördü. Dikeç, görünür de düşük popülerliğe sahip bir spor dalının küresel yüzü haline geldi.

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OLİMPİYAT TARİHİNDE BİR İLK

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, olimpiyat tarihinde Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalyayı kazandırarak önemli bir başarıya imza attı. 51 yaşındaki tecrübeli sporcu Yusuf Dikeç, İstanbul’dan Ankara’ya döndüğünde Esenboğa Havalimanı’nda Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri ve genç sporcular tarafından çiçeklerle karşılandı.

PARA ÖDÜLÜ VE DETAYLARI

Olimpiyatlarda madalya kazanan sporculara verilen para ödülleri, cumhuriyet altını üzerinden hesaplanıyor. Altın madalya kazanan sporculara 1000 cumhuriyet altını, gümüş madalya kazananlara 600, bronz madalya kazananlara ise 300 cumhuriyet altını veriliyor. Bu kapsamda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 600’er cumhuriyet altını değerinde para ödülü almaya hak kazandı. Güncel altın fiyatları üzerinden hesaplandığında bu ödül, toplamda 10 milyon 553 bin 400 Türk Lirasına denk geliyor.