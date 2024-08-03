Türkiye’ye Resmen Giriş Yaptı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Sakarya: Bu Gece Uyku Yok

Türkiye’ye son bir haftada Poyraz sayesinde nefes alma fırsatı bulsa da yeni Afrika sıcakları bugün itibariyle Yurdumuza giriş yaptı. Tüm Türkiye için peş peşe uyarılar yapılırken Özellikle bazı illerde Poyraz’ın da kesilmesiyle nem yükselecek ve nefes almak adeta imkansız hale gelecek. Özellikle İstanbul Ankara İzmir Bursa Sakarya illeri Dikkat. Bu gece yüksek nem nedeniyle uyku yok.
Küresel ısınmanın etkisiyle bu yaz önceki yazlara göre çok daha sıcak geçiyor. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirler hiç yağış almadı. Bu sebeple barajlardaki doluluk oranları da her geçen gün Düşmeye devam ediyor. Son bir haftadır Poyraz sayesinde biraz da olsa nefes alma fırsatı bulmuştuk ancak Bugün itibarıyla sıcak hava geri döndü. Afrika üzerinden gelen yeni sıcak hava dalgası resmen Türkiye’ye giriş yaptı.
X üzerinden yayın yapan Hava Forum sayfası da Afrika sıcakları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
“An itibarıyla yeni Afrika sıcakları ülkemize giriş yapıyor. Bu hafta sonu havamız sıcak olacak. Sıcak severler tadını çıkarın… 🌡❤️”
Özellikle büyük şehirlere kötü bir haber de verildi. Poyraz Bugünden itibaren etkisini kaybedecek ve geceleri başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde nem oranı yükselecek. Bu sebeple geceleri uykuda sorun olabilir.
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