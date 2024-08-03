Tüm Emeklilere 15.15’te Müjde Geldi: Hayırlı Olsun Dedi ve Açıkladı

Emekliye müjde 15.15’de verildi. O isim Hayırlı olsun diyerek emekliye nefes aldıracak güzel haberi açıkladı.

Erken emeklilik hakkını yakalamak Çalışma hayatı içinde olan milyonlarca kişinin en büyük Hayallerinden biri. Geçtiğimiz yıl emeklilikte yaş şartının kaldırılması ve EYT yasasının çıkmasıyla birlikte çok sayıda çalışan bu hayaline ulaşma fırsatını elde etmişti. 1999 yılı öncesi sigorta girişi olan, aranan Prim gün sayısını taşıyan ve sigortalılık süresini dolduranlar yaş şartına bakılmadan erken emeklilik dilekçesi verdi. Ancak son günlerde EYT’lilerin emeklilik iptali de çok konuşulan konular arasındaydı. SGK uzmanı Özgür Erdursun açıklaması ile milyonlarca emekliliği rahatlattı. Peki EYT’lilerin emekliliği iptal olacak mı?

Türkiye’de Uzun yıllardan beri beklenen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi geçtiğimiz yıl 28 Şubat tarihinde kabul edilmiş ve resmi gazetede de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan kişilere sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartını sağlamaları durumunda yaş şartı aranmadan erken emeklilik hakkı getirdi. Ancak son günlerde EYT’lilerin emekliliği iptal oluyor iddiaları gündeme gelmişti. SGK uzmanı Özgür Erdursun konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki EYT ile emekli olanların emekliliği iptal mi?

EYT’LİLERİN EMEKLİLİĞİ İPTAL Mİ?

EYT yasasının çıkması ile birlikte devlete yüklenen yük arttı. Aynı zamanda SGK’nın gider kalemleri de artış gösterdi. O sebeple bir süredir EYT’den emekli olanların emekliliğinin iptal edileceği öne sürülüyordu. Hükümetin yeni reformlar yapacağı ve böylece EYT’den emekli olanların hakkının geri alınacağı konuşulurken milyonlarca kişide büyük bir endişe ile sonucu beklemeye başladı.

MİLYONLARIN YÜREĞİNE SU SERPECEK AÇIKLAMA

EYT’den emekli olan milyonlarca vatandaş diken üstünde sonucu Beklerken SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklilerin yüreğine su serpecek açıklamayı yaptı. Şu ana kadar iki buçuk milyondan fazla kişinin eyt’den emekli olduğunu belirten Özgür Erdursun, yasal bir düzenleme yapılsa bile emeklilerin iptali gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi. EYT’den emekli olanların emeklilik iptali endişesi yaşamaması gerektiğini belirten Özgür Erdursun, hala kademeli olarak sürecin devam ettiğini belirterek Yeni emekli olacakları ise “hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

EYT’NİN DEVLETE YILLIK MALİYETİ NE OLDU?

Türkiye’de uzun yıllar boyunca tartışma konusu olduktan sonra geçtiğimiz yıl genel seçimlerin hemen öncesinde kabul edilen EYT yasasının devlete yıllık maliyeti de belli oldu. Bütçeye eyt’nin toplam maliyeti 194.4 milyar TL olarak gerçekleşti. EYT’nin 5 yıllık maliyetinin ise 300 milyar TL’den fazla olacağı tahmin ediliyor.