Beyoğlu’nda Eğlence Mekanında Kadınların Darp Edilmesine İlişkin Emniyetten Açıklama Geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sosyal medyada yayınlanan ve Beyoğlu’nda bir eğlence mekanında 3 kadın müşteri ile işletme görevlileri arasında çıkan kavganın sebebini açıkladı. Emniyetten yapılan açıklamada, müşterilerin telefonlarını şarj etmek için beklemek istedikleri ve iş yeri sahiplerinin ise mekanın kapatılacağını belirtilmesi üzerine kavga çıktığı ifade edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde yer alan bir eğlence mekanında 3 kadın müşteri ve işletme görevlileri arasında çıkan kavgaya ilişkin şöyle denildi:
“Olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, iş yeri çalışanları tarafından hesap getirilerek iş yerinin kapanacağının söylendiği, çalışanlar ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır. İncelemelerde, görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darbettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, şüpheliler 2 Ağustos saat 21.30 sıralarında gözaltına alınmıştır.”
Açıklamanın devamında ise gözaltına alınan işletme çalışanlarından M.M.d’nin 13, V.t’nin 12 suç kaydı Olduğu belirlenirken 2 şüphelinin yapılan işlemlerin ardından kasten yaralama ve cinsel taciz suçlamaları ile bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiği ifade edildi.
Olaya ilişkin Bir açıklamada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, “Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz! Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir.” ifadelerini kullandı.
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