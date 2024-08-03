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MEB’den yeni karar: Spor Ortaokulları Açılacak

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MEB’den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni karar geldi. Bakanlık spor ortaokulları açmaya hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan Yeni kararlar doğrultusunda, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla spor ortaokulları açılacak nokta Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde açılacak olan spor ortaokulları, ilk olarak pilot uygulama olarak başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte bu yıl Türkiye’nin ilk Güzel Sanatlar müzik İlkokulu ve Ortaokulu öğrenci almaya başladı. Bakanlık, müzik alanında yaptığı yeniliklerin hemen ardından spor ortaokullarını açmak için de hazırlıklarına devam ediyor.

Pilot uygulama yeni eğitim öğretim yılında başlıyor

Spor ortaokulları için pilot uygulama yeni eğitim öğretim yılında başlatılacak. İlkokuldan sonra öğrencilerin sportif yeteneklerini fark etmek ve keşfetmek amacıyla açılacak olan spor ortaokulları, spor liseleri bünyesinde faaliyet gösterecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı, spor ortaokullarına, spor alanlarından Nitelikli insan yetiştirilmesinde kaynaklık etmek amacıyla açacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılında pilot uygulaması yapılacak olan spor ortaokullarının gelecek yıllarda Türkiye geneline yayılacağı öğrenildi.

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