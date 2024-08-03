Oyuncu Hakan Yılmaz’ın Baba Acısı

Magazin 30 Temmuz 2024

Dizilerin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar, Bahar, İnci Taneleri, Kuruluş Osman yayın tarihleri belli oldu mu? TV ekranlarında yayınlanan diziler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte tek tek sezon finali yaparak ekrana veda etti. Bu yıl yaz dizisi de çekilmeyince ekranlar boş kaldı. O nedenle bir çok izleyici dizilerin yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusuna […]