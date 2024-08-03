Oyuncu Hakan Yılmaz’ın Baba Acısı

Yahşi Cazibe dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Hakan Yılmaz’ın babası hayatını kaybetti. Hakan Yılmaz’ın acı haberi film setinde aldığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun 82 yaşındaki babası Necdet Yılmaz’ın Bodrum’da toprağa verileceği de gelen bilgiler arasında yer aldı.
Yahşi Cazibe, kuruluş Osman, Kendi düşen ağlamaz, koca koca yalanlar gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Hakan Yılmaz baba acısı yaşıyor. Ünlü oyuncunun 82 yaşındaki babası Necdet Yılmaz yaşamını yitirdi. Hakan Yılmaz’ın acı haberi film çekimi esnasında aldığı öğrenildi.
Hakan Yılmaz’ın Bodrum’da yaşayan ve bir süredir de yatağa bağlı olduğu öğrenilen 82 yaşındaki babası Necdet Yılmaz organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Gazeteci Birsen Altuntaş, acı haberi film setinde alan Hakan Yılmaz’ın, eşi Elif Yılmaz’la birlikte babasının son yolculuğuna uğurlamak üzere Bodrum’a gideceğini aktardı. Hakan Yılmaz’ın babası Necdet Yılmaz, Yarın Yalıkavak Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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