50 Yaş Altı Erken Emeklilik Onaylandı! Az Primle Erken Yaşta Emeklilik Fırsatı

Erken emeklilik sürprizi 50 yaş altı için geldi. Az primle daha erken yaşta emekli olmak isteyenler hemen baksın.

Türkiye’de büyük emeklilik reformu için geri sayım başladı. Kademeli emeklilik ve kısmi emeklilik, Milyonlarca kişi için erken emeklilik kapısının açılması demek olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni kanun teklifi özellikle 50 yaş altı vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Çalışma hayatını bir an önce tamamlamak ve emeklilik hakkını elde etmek isteyenler bu yasaları yakından takip ediyor. Peki az primle emeklilik ne zaman çıkacak? 50 yaş altı erken emeklilik çıktı mı onaylandı mı? İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren dini erken emeklilik düzenlemeleri…

Emeklilik hayallerine bir an önce kavuşmak isteyen SSK ve bağ-kurlu milyonlarca çalışan Meclisten geçecek yeni erken emeklilik düzenlemelerini büyük bir heyecanla takip ediyor. Kademeli emeklilik ve kısmi emeklilik düzenlemeleri de merakla beklenen yasa tasarıları arasında yer alıyor. Eğer bu düzenlemeler TBMM’den geçerse 10 yıl çalışma ve 3600 prim günü ile erken emeklilik mümkün hale gelecek. Böylece çalışanlar yaş şartı beklemeden emeklilik fırsatını yakalayacak. Peki kademeli emeklilik çıktı mı Ne zaman çıkacak?

KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milyonlarca kişinin beklediği kademeli emeklilik düzenlemesinin meclisten geçeceği tarih yakından takip ediliyor. Kademeli emeklilik sayesinde vatandaşlar 50 yaş altı erken emeklilik fırsatı ile buluşacak. Kadın ve erkekler için farklı prim gün sayıları içeren düzenlemede 10 yıl sigortalılık süresi 3600 prim günü ile emeklilik mümkün hale gelecek. Ancak bu durum SGK giriş tarihine göre farklılık gösteriyor. 8 Eylül 1999 öncesi SGK girişi olanlar 10 yıl ve 3600 günle emeklilik hakkına sahip olurken 8 Eylül 1999’dan sonra SGK girişi olanlar 12,5 yıl ve 4.200 prim gün sayısı ile emeklilik şansını elde edecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK TARİHİ

SSK ve bağ-kur’lu çalışanların erken emeklilik hayaline ulaşması için büyük önem taşıyan kademeli emeklilik düzenlemesinin tarihi de merak konusu. Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin şu anda Net bir tarih verilmedi. Çalışanlar, TBMM’nin tatile girmesi nedeniyle Bir Hayli endişelendi. Ancak torba yasa maddeleri arasında bulunan kademeli emeklilik düzenlemesi tatil dönüşünde görüşülecek. En geç Ekim ayında düzenlemenin kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TORBA YASADA DİĞER ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMELERİ

Kademeli emeklilik yasasının yanı sıra torba yasada başka erken emeklilik düzenlemeleri de yer alıyor. Bu düzenlemelerden biri bağ-kurlular için 7200 prim düzenlemesi. Bağ-kurluların prim gün sayısının 7200’e indirilmesi ve 5 yılı erken emeklilik hakkı verilmesi planlanıyor. Yine ev hanımları için de prim desteği ile erken emeklilik mümkün hale gelecek. Ev hanımlarına ödedikleri Sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından sağlanacak.