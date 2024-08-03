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Türkiye’nin 82 83 84 85 Plakalı İlleri Belli Oldu! TÜİK Açıkladı

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Türkiye’nin il haritası yenileniyor. İl olacak ilçeler TÜİK tarafından açıklandı. İşte 82 83 84 85 Plakalı iller…

Türkiye’nin yeni illeri belli oldu. 2024 yılında bir çok ilçe, TÜİK tarafından belirlenen il olma kriterlerini karşılıyor. Şu anda il olmaya aday tam 76 ilçe bulunuyor. Bir ilçenin sosyo ekonomik durumu, yüz ölçümü, nüfus yoğunluğu, bağlı olduğu ile olan uzaklığı ve tarihi-kültürel gelişmişliği il olabilmesi için büyük önem taşıyor. Peki hangi ilçeler il olma kriterine sahip. İşte Türkiye’de il olmaya aday ilçeler…

Türkiye’de il olacak iller sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen kriterleri taşıyan ve il olma potansiyeline yakın olan tam 76 ilçemiz var. Sosyal Gelişim, yerel Kalkınma, nüfus yoğunluğu, sosyoekonomik Özellikler bu ilçeleri İl olmaya yakın hale getiriyor. Peki Türkiye’de il olmaya aday olan ilçeler hangileri? Türkiye haritası değişiyor mu? Türkiye’nin 82 83 84 85 Plakalı İlleri hangi ilçeler olacak?

TÜRKİYE’ DE İL OLMA POTANSİYELİNE SAHİP İLÇELER

Türkiye’de, TÜİK tarafından belirlenen kriterlere uygun olan ve il olmaya en yakın olan 76 ilçe bulunuyor. İşte Türkiye’nin il olma potansiyeline sahip ilçeleri:

Lüleburgaz

Çerkezköy

Silivri

Çorlu

Büyükçekmece

Tuzla

Kapaklı

Gebze

Çayırova

Darıca

Ereğli

Bandırma

Mustafakemalpaşa

İnegöl

Tavşanlı

Edremit

Bergama

Soma

Aliağa

Akhisar

Salihli

Torbalı

Ödemiş

Nazilli

Alaşehir

Söke

Kuşadası

Milas

Bodrum

Fethiye

Serik

Manavgat

Alanya

Polatlı

Ereğli

Erdemli

Silifke

Kozan

Kadirli

Ceyhan

Dörtyol

İskenderun

Kırıkhan

Arsuz

Reyhanlı

Elbistan

Kahta

Siverek

Viranşehir

Suruç

Ergani

Akçakale

Nizip

Bismil

Midyat

Nusaybin

Cizre

Silopi

Yüksekova

Erciş

Patnos

Doğubayazıt

Fatsa

Ünye

Erbaa

Bafra

Çarşamba

TÜRKİYE’NİN 82 PLAKALI İLİ HANGİ İLÇE OLACAK?

En çok merak edilen soru ise Türkiye’nin 82 plakalı ili hangi ilçe olacak sorusunun yanıtı oldu. 82 plakalı il için birden fazla aday var. Balıkesir’in Bandırma ilçesi, Manisa’nın Akhisar ilçesi, Konya’nın Ereğli ilçesi bu ilçeler arasında yer alıyor. Şu anda il olma kriterlerini taşıyan ve ili olmaya en yakın olan ilçeler bu şekilde.

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Merve Aydın
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