Türkiye’nin 82 83 84 85 Plakalı İlleri Belli Oldu! TÜİK Açıkladı

Türkiye’nin yeni illeri belli oldu. 2024 yılında bir çok ilçe, TÜİK tarafından belirlenen il olma kriterlerini karşılıyor. Şu anda il olmaya aday tam 76 ilçe bulunuyor. Bir ilçenin sosyo ekonomik durumu, yüz ölçümü, nüfus yoğunluğu, bağlı olduğu ile olan uzaklığı ve tarihi-kültürel gelişmişliği il olabilmesi için büyük önem taşıyor. Peki hangi ilçeler il olma kriterine sahip. İşte Türkiye’de il olmaya aday ilçeler…
Türkiye’de il olacak iller sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen kriterleri taşıyan ve il olma potansiyeline yakın olan tam 76 ilçemiz var. Sosyal Gelişim, yerel Kalkınma, nüfus yoğunluğu, sosyoekonomik Özellikler bu ilçeleri İl olmaya yakın hale getiriyor. Peki Türkiye’de il olmaya aday olan ilçeler hangileri? Türkiye haritası değişiyor mu? Türkiye’nin 82 83 84 85 Plakalı İlleri hangi ilçeler olacak?
Türkiye’de, TÜİK tarafından belirlenen kriterlere uygun olan ve il olmaya en yakın olan 76 ilçe bulunuyor. İşte Türkiye’nin il olma potansiyeline sahip ilçeleri:
Lüleburgaz
Çerkezköy
Silivri
Çorlu
Büyükçekmece
Tuzla
Kapaklı
Gebze
Çayırova
Darıca
Ereğli
Bandırma
Mustafakemalpaşa
İnegöl
Tavşanlı
Edremit
Bergama
Soma
Aliağa
Akhisar
Salihli
Torbalı
Ödemiş
Nazilli
Alaşehir
Söke
Kuşadası
Milas
Bodrum
Fethiye
Serik
Manavgat
Alanya
Polatlı
Ereğli
Erdemli
Silifke
Kozan
Kadirli
Ceyhan
Dörtyol
İskenderun
Kırıkhan
Arsuz
Reyhanlı
Elbistan
Kahta
Siverek
Viranşehir
Suruç
Ergani
Akçakale
Nizip
Bismil
Midyat
Nusaybin
Cizre
Silopi
Yüksekova
Erciş
Patnos
Doğubayazıt
Fatsa
Ünye
Erbaa
Bafra
Çarşamba
En çok merak edilen soru ise Türkiye’nin 82 plakalı ili hangi ilçe olacak sorusunun yanıtı oldu. 82 plakalı il için birden fazla aday var. Balıkesir’in Bandırma ilçesi, Manisa’nın Akhisar ilçesi, Konya’nın Ereğli ilçesi bu ilçeler arasında yer alıyor. Şu anda il olma kriterlerini taşıyan ve ili olmaya en yakın olan ilçeler bu şekilde.
İlgili Haberler
Son dakika haberi… Afrika sıcakları Türkiye’ye resmen giriş yaptı. İstanbul Ankara İzmir Bursa Sakarya için uyarı var. Türkiye’ye son bir haftada Poyraz sayesinde nefes alma fırsatı bulsa da yeni Afrika sıcakları bugün itibariyle Yurdumuza giriş yaptı. Tüm Türkiye için peş peşe uyarılar yapılırken Özellikle bazı illerde Poyraz’ın da kesilmesiyle nem yükselecek ve nefes almak adeta […]
Koç holdinge milyonlarca dolarlık tazminat davası şoku. Türkiye’nin en büyük Şirketler Grubu Koç Holding’in başı fena halde dertte. Koç Holding, yeni bir dava haberi ile gündemde. Türkiye’nin en büyük Şirketler Grubu olan Koç Holding’in bünyesinde yer alan Yapı Kredi’ye yönelik yeni bir dava açıldı. Arven ilaç sahibi Zafer Toksöz, Yapı Kredi’ye 40 milyon dolarlık tazminat […]
Kırmızı et indirimi başladı. Dana ve kuzu eti fiyatları düştü. Buzluklarda yer açın, kırmızı et fiyatları en dipte… Kırmızı et fiyatları son yıllarda gösterdiği artışla dikkat çekiyordu. Özellikle dar gelir grubu olanlar kırmızı et almakta zorluk çekerken, Kurban Bayramının hemen ardından fiyatlarda düşüş başladı. Türkiye genelinde hem dana eti hem de kuzu eti fiyatları düşerken […]
Son dakika haberi… Adana’da yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopter su almaya çalıştığı sırada kara kırıma uğrayarak düştü. Helikopterde bulunan 5 personel kurtarıldı. Adana’da çıkan orman yangınına müdahale için giden helikopterlerden biri su alımı sırasında kaza kırıma uğrayarak düştü. Adana Valisi Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada “Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki […]