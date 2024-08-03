Asgari Ücretin 24 bin TL olacağı Tarih Açıklandı! Rekor Zam İçin Komisyon Toplanıyor

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz ayında asgari ücret için beklenen zam verilmedi. Bu sebeple çalışanlar adeta isyan ediyor. Çünkü Ocak 2024’te belirlenen asgari ücret enflasyon karşısında eriyip bitti. Temmuz’da bekledikleri ara zam kararını alamayan asgari ücretle çalışanlar şimdi gözünü Ağustos ve eylül aylarına çevirdi. Peki asgari ücrete ek zam yapılacak mı? Asgari ücrete ne zaman zam gelecek?
Asgari ücrete ara zam gelişmeleri milyonlarca çalışan tarafından takip edilen konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları arttırıldı. Ancak yaklaşık 8 Milyon çalışanın faydalandığı asgari ücrete herhangi bir ilave zam yapılmadı. Ocak 2024 itibarıyla 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret enflasyon karşısında erimeye devam ederken çalışanlar SGK uzmanlarının da yaptığı açıklamalardan yola çıkarak gözüne Ağustos ve Eylül ayına çevirdi. Peki asgari ücrete ara zam olacak mı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için tarih verildi. O tarihten itibaren komisyon toplanacak ve asgari ücret tam 24.000 TL’ye yükselecek.
Asgari ücrete ara zam 2024 son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında beklenen zam asgari ücretliler için gelmedi. O sebeple de gözler Ağustos ve eylül aylarına çevrildi. SGK uzmanlarına göre asgari ücrete Eylül ayında Enflasyonun düşmesi ile birlikte ara zam verilecek ve çalışanların bütçesi biraz da olsa rahatlatılacak. Ancak hükümet Henüz bu konuda Kesin ve net bir açıklama yapmış değil. SGK uzmanları Eylül itibariyle asgari ücretin 20.000 TL’ye yükseleceğini öne sürüyor. Eylülde bir asgari ücret yapılabilmesi için Ağustos sonunda komisyonun toplanması gerekiyor.
Asgari ücret ile ilgili diğer bir iddia ise Ocak 2025 için geldi. Asgari ücretin ilk etapta 20.000 TL’ye çıkarılacağı, 2025 Ocak itibarıyla ise yeni asgari ücretin 24.000 TL olacağı öne sürülüyor. Asgari ücret tespit Komisyonu 2025 yeni asgari ücreti belirlemek için Aralık ayının son günlerinde toplanacak. Hem işçi hem işveren hem de hükümeti yetkililerinin katılacağı asgari ücret tespit komisyon toplantılarının sonucunda yeni asgari ücret belirlenecek.
SGK uzmanları yeni asgari ücret için hesaplamalarını da yaptı. Eğer Asgari ücrete Eylülde beklenen zam yapılırsa Ocak 2024 itibarıyla asgari ücret 24 bin TL’ye yükselecek. Çalışanlar daha yüksek bir zam bekliyor ve Asgari ücretin en az 30.000 TL olması talep ediliyor. Ancak şu anda Türkiye’nin içinde bulunduğu dar boğaz Asgari ücretin bu kadar yükselmesine ne yazık ki izin vermiyor.
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