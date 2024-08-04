25 Ağustos’tan İtibaren Geçerli Olacak! Emekli Maaşları Tekrar Güncellendi: İşte Zamlı Yeni Maaşlar

Emekli maaşları Temmuz 2024 itibarı ile güncellenmişti. Son olarak en düşük emekli maaşı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye yükseltildi. Fakat Hayat şartlarının Her geçen gün daha da zorlaşması, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum emeklinin belini bükmeye devam ediyor. Bu sebeple de milyonlarca emeklinin gündeminde ilave zam var. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına refah Payı zammı yapılması için hükümete çağrılar devam ediyor. Emekliyi sevindirecek haber ise son dakika olarak duyuruldu. 25 Ağustos’tan itibaren emekli maaşları tekrar değişebilir. Peki emekliye ilave zam gelecek mi? Emekliye ne kadar refah Payı verilecek?
Emekli maaş zammı, Temmuz 2024 itibarıyla belli olmuştu. SSK ve bağ-kur emekli maaşları güncellenirken yüzde 24.73 oranında artış yapıldı. En düşük emekli maaşı ise alınan karar doğrultusunda 10.000 TL’den 12.500 TL’ye yükseltildi. Ancak hayat pahalılığı ve enflasyon emekli vatandaşları zorlamaya devam ediyor. O sebeple de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sene açıklamadığı refah Payı zammı emekliler tarafından talep ediliyor.
Hükümet ise emekli maaşlarına ilave zam yapmamak konusunda kararlı. Ancak bunun etkileri 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde net olarak görülmüş emeklinin küskünlüğü ve kızgınlığı ortaya çıkmıştı. Erken seçim konusunun sık sık dillendirildiği Bugünlerde emekliye ek zam iddiaları da yeniden ayyuka çıktı. SGK uzmanları, emeklilerden gelen talepler doğrultusunda hükümetin harekete geçeceğini söylüyor. Ankara kulislerine dayandırılan haberlerde emekliye refah Payı zammının 25 Ağustos’tan sonra geleceği konuşuluyor.
Türkiye İstatistik Kurumu Pazartesi günü ağustos ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Ağustos ayında belli olacak olan yeni enflasyonda hissedilir bir düşüş olması bekleniyor. Sosyal Güvenlik uzmanları ise buradan yola çıkarak hükümetin emekli maaşlarına yeni bir güncelleme yapacağını düşünüyor. Yapılacak olan güncellemenin ise yüzde 10 refah pahalı zammı olacağı kanaati var.
Eğer Sosyal Güvenlik uzmanlarının bu tahminleri doğru çıkar ve SSK ve BAĞ-KUR emeklisine %10 ilave zam yapılırsa Temmuz ayında yapılan zam oranı yüzde 35’e yükselmiş olacak. Bu durumda emekliler için bir maaş farkı daha doğmuş olacak. Ancak şu an için hükümetten bu yönde bir açıklama bulunmuyor. Emekliler ise heyecanlı ve Meraklı bekleyişine devam ediyor.
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