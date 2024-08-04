Müge Anlı’nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Terfi Aldı

EGM tarafından açıklanan rütbe terfileri ile birlikte rütbe alan Amir başkomiser ve komiserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe asayiş şube müdürlüğünde terfilerini taktı. Müge Anlı’nın eşi Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu da terfi alan isimler arasındaydı. Yüzbaşıoğlu, yeni rütbe alan personelleri tek tek tebrik ederek rütbelerini takarken törene Müge Anlı’da katıldı. Törene katılanlar Gayrettepe’nin meşhur merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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