Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Magazin

Müge Anlı’nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Terfi Aldı

Yayınlanma:
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan rütbe terfileri belli oldu. Müge Anlı’nın eşi Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu’da terfi alan isimler arasında yer aldı.

EGM tarafından açıklanan rütbe terfileri ile birlikte rütbe alan Amir başkomiser ve komiserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe asayiş şube müdürlüğünde terfilerini taktı. Müge Anlı’nın eşi Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu da terfi alan isimler arasındaydı. Yüzbaşıoğlu, yeni rütbe alan personelleri tek tek tebrik ederek rütbelerini takarken törene Müge Anlı’da katıldı. Törene katılanlar Gayrettepe’nin meşhur merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

author avatar
kader gun
See Full Bio

İlgili Haberler

Magazin
02 Ağustos 2024
Şebnem Dönmez Kızılcık Şerbeti Dizisine Katıldı

Show TV’nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti’ne 2 yeni oyuncu katıldı. Hem Giray’ın hem Görkem’in üvey annesi olarak yeni oyuncular geliyor. Show TV ekranlarında Geçtiğimiz sezona damga Vuran dizi Kızılcık Şerbeti yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bu ay sonunda Kızılcık şerbetinin yeni sezon çekimlerinin başlayacağı öğrenildi. Bu arada diziye 2 yeni oyuncu daha dahil oldu. Kızılcık […]

Magazin
31 Temmuz 2024
Tolga Sarıtaş Teşkilat’ın Yeni Başrolü Oldu! Sarı Komutan Geri Dönüyor

Teşkilat dizisi 5. Sezon ile TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken sürpriz Bir Haber Geldi. Tolga Sarıtaş, teşkilatın yeni başrol oyuncusu oldu. TRT 1’in izlenme rekorları kıran dizisi teşkilat yeni sezonda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Son olarak Murat Yıldırım’ın diziden ayrılması sonrası katılacak yeni başrol merak ediliyordu. Her hafta pazar Akşamları ekrana gelen ve geniş […]

Magazin
31 Temmuz 2024
Yargı’nın Yekta’sı Uğur Polat, Deha Dizisinde

Yargı dizisiyle ekranlarda fırtına gibi Esen usta oyuncu Uğur Polat’ın yeni projesi belli oldu. Uğur Polat, Deha dizisinin kadrosuna katıldı. Ay yapımının yeni sezonda Show TV için hazırlayacağı Deha dizisinin çekimleri başladı. Son dönemlerde sık sık krizlerle gündeme gelen Deha dizisinde başrol olacağı açıklanan Devrim Özkan son anda Kadrodan çıkarılmış ve yerine Ahsen Eroğlu alınmıştı. […]

Magazin
31 Temmuz 2024
Son Paylaşımını Dün Gece Yaparak Veda Etmişti! Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu ve tiyatrocu Genco Erkal uzun zamandan beri mücadele ettiği kansere yenik düştü. Genco Erkal 86 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye’de sinema ve tiyatro dünyasının Usta isimlerinden olan Genco Erkal uzun zamandan beri kan kanseri ile mücadele ediyordu. 86 yaşındaki usta oyuncu Genco Erkal’dan kötü haber geldi. Kansere yenik düşen Genco Erkal hayatını kaybetti. SON […]

Instagram kalıcı olarak kapandı mı? Süre doldu, şimdi ne olacak?

Yaz Ortasında KARAKIŞ Sürprizi! Lapa Lapa Kar Tarihi Verildi

25 Ağustos’tan İtibaren Geçerli Olacak! Emekli Maaşları Tekrar Güncellendi: İşte Zamlı Yeni Maaşlar

Milyonlara Müjde! Taşerona Kadro, Af, Staj ve Çıraklık, Kademeli Emeklilik Tarihi Belli Oldu

Son 5 Gün! Tarım Kredi’de Çılgın İndirim Başladı

Asgari Ücretin 24 bin TL olacağı Tarih Açıklandı! Rekor Zam İçin Komisyon Toplanıyor