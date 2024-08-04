Müge Anlı’nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Terfi Aldı

Magazin 02 Ağustos 2024

Show TV’nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti’ne 2 yeni oyuncu katıldı. Hem Giray’ın hem Görkem’in üvey annesi olarak yeni oyuncular geliyor. Show TV ekranlarında Geçtiğimiz sezona damga Vuran dizi Kızılcık Şerbeti yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bu ay sonunda Kızılcık şerbetinin yeni sezon çekimlerinin başlayacağı öğrenildi. Bu arada diziye 2 yeni oyuncu daha dahil oldu. Kızılcık […]