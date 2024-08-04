0.45 ve 0.60 Faizli Devlet Destekli Kredi Müjdesi! Halkbank 120 ay vadeli Konut Kredisini Açıkladı

Halkbank’tan devlet destekli 0.45 faizli konut kredisi müjdesi geldi. 120 ay vade ile kredi kullanmak isteyenler 30 Ağustos’a kadar Halkbank’a başvuru yapabilir.

Halkbank’tan devlet destekli konut kredisi sürprizi bu sabah saatlerinde duyuruldu. Türkiye’nin en köklü kamu bankalarından olan ve özellikle Kredi konusunda en uygun faiz oranları ile vatandaşın bütçesini destekleyen Halkbank, 120 ay vadeli 0.45 faizli konut kredisi verecek. Halkbank’ın yeni konut kredisine başvuru şartları ve detaylarda belli oldu. Peki Halkbank düşük faizli konut kredisi şartları neler? Halkbank konut kredisi maliyeti ve aylık taksit tablosu haberimizde…

Düşük faizli konut kredisi kullanmak isteyenler için Halkbank’tan bomba kampanya geldi. Türkiye’nin en kötü konu bankalarından olan Halkbank, ev sahibi olmayı hayal eden vatandaşlara yeni bir kredi paketi daha hazırladı. Halkbank’ın yeni konut kredisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı işbirliği ile veriliyor. Yani Halkbank, devlet destekli konut kredisi sağlıyor. Halkbank’ın yeni konut kredisi kampanyasında faiz oranları ise 0.45 ve 0.60 olarak değişiklik gösteriyor. Peki Halkbank konut kredisi özellikleri neler? Kimler Halkbank’tan düşük faizli konut kredisi alabilir?

HALKBANK’TAN EV SAHİBİ OLMA HAYALLERİNE BÜYÜK DESTEK

Halkbank yeni konut kredisi paketi ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden detaylı bir açıklama yayınladı. Özellikle evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlar için yeni konut kredisi ile ev sahibi olma fırsatı sunan Halkbank yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Afet riski altındaki yapıların güvenli ve modern konutlara dönüştürülmesini destekleyen kredimiz, güvenli bir yaşam alanı yaratmanıza yardımcı oluyor. Uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle, güvenli ve modern bir yaşam alanı oluşturmak artık çok kolay.”

HALKBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Halkbank’ın yeni konut kredisi kampanyası bakanlık işbirliği ile sağlanacak. Vatandaşına ev sahibi olmasına destek olan Halkbank, iki farklı faiz oranı ile devlet destekli konut kredisi verecek. Halkbank konut kredisi başvuru şartları ise şu şekilde:

Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı en fazla 1.250.000 TL’dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 1.250.000 TL ’yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 3.000.000 TL olabilecektir.

Birden fazla konutu olan hak sahiplerinin ilk konutu için kullanacakları konut yapım ve konut edinme kredilerine uygulanacak Faiz Desteği yıllık %8,4 olup, iki ve sonraki konutları için Faiz Desteği yıllık %7,2 olarak belirlenmiştir.

Faiz desteği, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için 50 baz puan; A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için ise 100 baz puan artırılarak uygulanır.

Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli konut kredileri için azami vade 10 yıldır. Bireysel işyeri kredilerinde 7 yıldır.

Kentsel dönüşüm konut kredisi kullanacak müşterilerimiz ödemelerini eşit taksitli veya 24 ay sadece faiz ödemeli olarak gerçekleştirebilir.

Halkbank devlet destekli konut kredisi kampanyasında faiz oranları yüzde 0.45 ve yüzde 0.60 aralığında değişiyor. Evi kentsel dönüşüme girecek vatandaşlara özel olarak sunulan Halkbank konut kredisi 120 aya kadar vade seçeneği ile veriliyor. Başvurular ise Halkbank şubelerinden bizzat yapılabiliyor. Daha detaylı bilgi almak için Halkbank’ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.