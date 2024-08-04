Af Müjdesi Geldi! TBMM Onayladı: Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor

Milyonlarca kişiye af müjdesi. TBMM’den onay çıktı, sicil affı için tarih belli oldu. Bankalara borcu olan, kara listede olan milyonlar bayram edecek.

Son dakika haberi… Af müjdesi TBMM’den geldi. Bankalara borcu olan, kara listede olan, vergi borcu olan milyonlara sicil affı geliyor. Yeni düzenleme ile birlikte borç kapatma kredisi kullanmak ve tüm borçlardan kurtulmak mümkün olacak. Ayrıca af müjdesi ile birlikte kara listeden de çıkacak milyonlarca kişi var. Peki sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte sicil affı için son dakika gelişmesi…

TBMM’den borcu olanlara müjde geldi. Uzun süreden beri beklenen düzenlemeler nihayet hayata geçiyor. Meclis kararı ile hem borç kapatma kredisi verilecek hem de sicil affı çıkacak. Devlet destekli borç kapatma kredisi sayesinde milyonlarca kişi borç yükünden kurtulacak. Sicil affı ile de vatandaşların kara listeden çıkması sağlanacak. Peki sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affı kimleri kapsayacak? İşte devlet destekli borç kapatma kredisi ve sicil affı ile ilgili son gelişmeler…

TORBA YASA İLE MİLYONLARA MÜJDE GELİYOR

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren son dakika duyurusu TBMM’den geldi. Torba yasa maddeleri ile hem borç kapatma kredisi geliyor hem de sicil affı hayata geçiyor. Borcu olan vatandaşlar devlet destekli borç kapatma kredisi ile kısa süre içinde borçlarından kurtulma fırsatını elde edecek. Aynı zamanda sicil affının da gelmesiyle birlikte birçok kişi bankaların kara listesinden çıkacak.

DEVLET DESTEKLİ BORÇ KAPATMA KREDİSİ SON DAKİKA

Devlet destekli borç kapatma kredisi ile ekonomik kriz sürecinde bankalara birikmiş borcu bulunan, ödeme zorluğu çektiği için bankaların Kara listesine giren vatandaşlara destek sağlanacak. Borç kapatma kredisi kabul bankaları tarafından verilecek ve üst limit 100.000 TL olarak belirlenecek. Böylelikle daha düşük faiz oranı ve daha uzun vade ile vatandaşlar borç yükünden kurtulma şansına sahip olacak.

SİCİL AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Ayrıca sicil affı ile bankaların Kara listesine giren vatandaşlar kara listeden çıkma şansına da sahip olacak. Hem borç kapatma kredisinden faydalanan hem de sicil affı uygulaması kapsamında başvuru yapan vatandaşlar borçlarını taksitle öderken bankaların Kara listesinden de çıkacakları için finansal anlamda yeni bir rahatlamayı elde edecek.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ VE SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM’ye gelen torba yasa maddeleri arasında bulunan borç kapatma kredisi ve sicil affı için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşı rahatlatacak olan yeni destekler TBMM’nin tatilden dönmesi ile birlikte oylanacak. Borç kapatma kredisi ve sicil affı meclis genel kurulunda kabul edilirse Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

Devlet destekli borç kapatma kredisi için kamu bankalarına yetki verilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank borcu olan vatandaşa 100.000 TL’ye kadar düşük faizli borç kapatma kredisi sağlayacak. Başvuru işlemleri ise kamu bankalarının şubeleri aracılığıyla yapılacak.