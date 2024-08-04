Mehmet Şimşek duyurdu! Tam 6 Milyar Lira Ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kayıt dışılıkla mücadele için büyük bir adım atıldı. Bugün bir açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, çok kazanandan çok vergi alınması prensibi kapsamında denetimlerin arttığını duyurdu. Bu kapsamda, kayıt dışı hasılatı belirlenen bir firmaya tam 6 milyar liralık rekor ceza uygulandığı bildirildi.
AA muhabiri tarafından derlenen habere göre, Vergi Denetim Kurulu, Büyük Mükellefler nezdinde incelemelerine hız kesmeden devam ediyor.
Yoğun vergi incelemesi yapan Kurulu, işletmelerde imalatta kullanılan maddeler ve diğer üretim giderleri ile üretilmesi gereken Mamül ve çıktıları detaylı bir şekilde analiz ediyor. Bu inceleme yönteminin sonuçları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılan incelemeler sonucunda tütün ürünleri imalatıyla uğraşan bir firmanın yapılan analizler sonucunda kayıt dışı hasılatının tespit edildiğini bildirdi.
Vergi incelemesi sonucunda kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya tam 6 milyar TL’lik vergi cezası uygulandı. Ayrıca gecikme cezası ile birlikte bu rakamın daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Söz konusu firmanın özel tüketim vergisi, Kurumlar Vergisi ve katma değer vergileri ile geçici vergisinin de eksik ödendiği tespit edildi.
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