SSK BAĞKUR Emeklisini Şahane Jest Geldi! 17-22-28 Ağustos’ta Emekli TAHSİS NO’ya Çifte Ödeme

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine çifte ödeme sürprizi geldi. Emekliler 17-22-28 Ağustos’ta tahsis numarası sonuna göre ikili ödemeyi cebine koyacak.

Milyonlarca emekli vatandaş her ay olduğu gibi ağustos ayının başında da emekli maaşı ödeme takvimini araştırmaya başladı. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için Ağustos 2024 maaş ödeme takvimi SGK tarafından açıklandı. Milyonlarca emekliye, emekli tahsis numarası son hanesine göre ödemeler yapılacak. Fakat bu ay emekliler için çifte müjde var. Hem Zamlı maaş ödemesi hem de maaş farkı ödemesi emeklinin IBAN numarasına yatacak. Emekliye çifte Ödeme için takvim netleşti. İşte SGK’dan milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek son dakika haberi…

Ağustos ayı emekli maaşları ne zaman hangi tarihlerde hesaba yatacak? Her ay başında olduğu gibi ağustos ayının ilk günlerinde de emekliler tarafından Bu sorunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Emekli maaşı ödeme günleri SGK tarafından belirleniyor ve genellikle her ay aynı tarihlerde hesaplara yatıyor. Ağustos 2024 emekli maaşı ödeme takvimi de sosyal güvenlik kurumundan açıklandı. Milyonlarca emekli için Ağustos ayında ödemeler 17-22-28 Ağustos tarihleri arasında yatacak. Ayrıca emekliler için Ağustosta bir ödeme sürprizi daha var. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi bu ay çifte ödeme alacak. İşte emeklinin yüzünü güldürecek yeni son dakika müjdesi…

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EMEKLİYE MAAŞ FARKI ÖDEMESİ İÇİN TARİH VERİLDİ

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaşların Temmuz 2024 maaş zammı geçtiğimiz haftalarda açıklandı. 6 aylık enflasyon doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 24.73 zam yapıldı. Ayrıca 10.000 TL olan en düşük emekli maaşı ağustos ayının son haftasında 12.500 TL’ye yükseldi.

31 Temmuz tarihinde TBMM’den geçen karar resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Fakat Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 10.000 TL olarak ödenmişti. O nedenle de SSK ve bağ-kur emeklisi için 2500 TL’lik bir zam farkı ortaya çıktı. Emeklilere verilecek olan zam farkı ödemelerinin tarihi de netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi 7 Ağustos’ta maaş farkı ödemelerini alacak.

AĞUSTOS 2024 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ BELLİ OLDU

Ayrıca milyonlarca emekli için Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi de açıklandı. Ağustos 2024 itibarıyla emekli maaşı ödeme günleri SGK tarafından duyuruldu. Emekli maaşları emekli tahsis numarası ve kuruma göre farklı tarihlerde ödeniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin Ağustos 2024 emekli maaşı ödeme günleri şöyle:

SSK Emeklilerinin Ödeme Takvimi

Son rakamı 9 olanlar 17 Ağustos,

Son rakamı 7 olanlar 18 Ağustos,

Son rakamı 5 olanlar 19 Ağustos,

Son rakamı 3 olanlar 20 Ağustos,

Son rakamı 1 olanlar 21 Ağustos,

Son rakamı 8 olanlar 22 Ağustos,

Son rakamı 6 olanlar 23 Ağustos,

Son rakamı 4 olanlar 24 Ağustos,

Son rakamı 2 olanlar 25 Ağustos,

Son rakamı 0 olanlar 26 Ağustos’ta maaşlarını banka hesaplarında bulacaklar.

Bağ-Kur Emeklilerinin Ödeme Takvimi

Son rakamı 9, 7, 5 olanlar 25 Ağustos,

Son rakamı 3, 1 olanlar 26 Ağustos,

Son rakamı 8, 6, 4 olanlar 27 Ağustos,

Son rakamı 2, 0 olanlar 28 Ağustos’ta

EMEKLİLER PROMOSYON ÖDEMESİ DE ALABİLİYOR

Diğer yandan emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş için bankaların sağladığı promosyon desteği de devam ediyor. Temmuz 2024 emekli maaş zammı sonrası bankalarda emekliler için promosyon zammı yapmıştı. Emekliye verilecek promosyon zamlı, bankaların kendi politikalarına göre değişiyor. Şu anda 18.000 TL ile en yüksek promosyon veren banka ING Banka oldu. Diğer bankaların promosyon fırsatlarını resmi internet sitelerini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.