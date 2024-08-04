Masterchef Türkiye 2024 20 Kişilik Ana Kadro Belli Oldu

Masterchef Türkiye 2024 yarışmasında ana kadroya giren 20. Yarışmacı belli oldu. Dün akşam yapılan eleme oyununda kazanan yarışmacı Nevzat olurken sevincini “Gerçekten çok mutluyum çok teşekkür ediyorum” sözleriyle ifade etti.
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında ana kadroya giren 20. Yarışmacı da belli oldu. Artık yarışmacılar şampiyon olabilmek için kıran kırana bir mücadeleye girecek. Peki masterchef Türkiye ana kadroda Kimler var? Masterchef ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu?
MASTERCHEF TÜRKİYE’NİN dün akşam ekranlara gelen bölümünde yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele etti. Şefler son oyunda taş kadayıf istedi. Mehmet Şef, malzemeleri sıralarken taş kadayıfın orijinalinde irmik bulunmadığını fakat yarışmacılara opsiyonel olarak irmik verildiğini belirtti.
Kıran kırana geçen bir mücadelenin ardından yarışmacılar hazırladıkları tabakları şefe sundu ve ardından ikinci tur mücadelesi başladı. Adel, Sevim, Mehmet, Beyza Nur ve Nevzat 2. Turda ter döken isimler oldu. Bu turda ise Sercan ve Zeynep ona kadroya çıkma şansını kaybetti.
Bu turda ana kadroya girmeye hak kazanan isim ise Nevzat oldu. Komşuların açıklanması ile birlikte gözyaşlarını tutamayan Nevzat, “Gerçekten çok mutluyum çok teşekkür ediyorum” dedi.
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