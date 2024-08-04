Hac Ön Kayıtları Başlıyor! Diyanet Başvuru Tarihlerini Açıkladı

Genel 03 Ağustos 2024

Türkiye’nin il haritası yenileniyor. İl olacak ilçeler TÜİK tarafından açıklandı. İşte 82 83 84 85 Plakalı iller… Türkiye’nin yeni illeri belli oldu. 2024 yılında bir çok ilçe, TÜİK tarafından belirlenen il olma kriterlerini karşılıyor. Şu anda il olmaya aday tam 76 ilçe bulunuyor. Bir ilçenin sosyo ekonomik durumu, yüz ölçümü, nüfus yoğunluğu, bağlı olduğu ile […]