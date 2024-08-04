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Hac Ön Kayıtları Başlıyor! Diyanet Başvuru Tarihlerini Açıkladı

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Diyanet son dakika açıklaması yaparak Önümüzdeki yıl hac için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tarihlerini duyurdu. Peki Hac kayıtları ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri başkanı Ali erbaş, Önümüzdeki yıl hacca gitmek isteyen vatandaşlar için Hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini duyurdu. Peki Hac ön kayıtları ne zaman başlayacak? Hac kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak?

HAC ÖN KAYITLARI YARIN BAŞLIYOR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tarihini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos’ta başlayacak. Bu işlemlerin 16 Eylül tarihinde sona ereceği bildirildi.

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Hacca gitmek isteyen vatandaşlar detaylı bilgiler için hac.gov.tr adresini ziyaret edebilecek.

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