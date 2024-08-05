Emekliye 3500 TL’lik Ek Para Sürprizi! Yarın 08.30’da Ek Ödeme Başlıyor

Emekliye 3.500 TL ilave ödeme yapılacak. Şart yok koşul yok, tüm emekliler için emekliler yılı müjdesi geldi.

Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılan maaş zamları sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. SSK bağ-kur 4C emeklisinin tepkileri gelmeye devam ederken hükümet ise yeni çıkış Yolları aramayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmişti. Bu kapsamda emekliler için ilave destekler de yapılıyor. Yeni destek ödemesine ilişkin ilk bilgi geldi. Yarın 08.30’da emeklilere ek ödeme başlıyor.

EYT yasasının çıkması sonrası Türkiye’de emekli vatandaş sayısı 16 milyonun üstüne çıkmıştı. Ancak yaşanan ekonomik kriz sebebiyle emekliler beklediği seviyede Maaş alamıyor. Aldıkları Maaşlar ise enflasyon ve hayat bağlılığı karşısında adeta eriyip tükeniyor. O sebeple de milyonlarca emeklinin hükümetten ilave zaman ve ilave ödeme beklentileri var. Son günlerde ise emeklilere yönelik sürpriz kararlar devam ediyor. Son iddiaya göre milyonlarca emekliye 3.500 TL’lik ek ödeme sürprizi gelecek. Alınan bu kararla birlikte emeklinin bütçesi rahatlayacak. Peki Emekliye ne kadar ek ödeme yapılacak? Emekliye ek ödeme ne zaman yapılacak?

EMEKLİLERE KİRA DESTEĞİ MÜJDESİ GELDİ

Milyonlarca emekli için 2024 yılı emekli yılı olarak ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı bu açıklamanın ardından bakanlıklar da emekliye verilecek yeni destek paketleri için hazırlıklara başladı. SSK bağ-kur 4C ayrımı olmadan birçok emekliye Kamu Kurum ve kuruluşlarında indirimler uygulanırken aynı zamanda yaz aylarında KYK yurtlarında ücretsiz konaklama gibi fırsatlar sunuldu. Emekliye verilecek diğer bir destek ödemesi ise kira yardımı olacak. Yardım ödemesi için bakanlıklar harekete geçti ve kira yardımının her ay kalıcı olarak verilmesi planlanıyor.

BAKANLIKLAR ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Emeklilere kira desteği ödemeleri için çalışmalar iki bakanlık tarafından yürütülüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Bu iki bakanlık emeklilere gelir durumlarına göre kira desteği ödemesi verecek. Kira yardımı için kanun teklifi Hazırlandı ve TBMM’ye sunuldu. En kısa sürede mecliste oylamanın yapılması emeklilere kira desteğinin onaylanması bekleniyor.

EMEKLİYE NE KADAR KİRA YARDIMI VERİLECEK?

Emeklilere kira desteği miktarı 3000 TL ile 3.500 TL arasında değişecek. Henüz başvuru şartlarına ilişkin detaylar bakanlıklar tarafından açıklanmadı. Ancak SGK uzmanlarına göre verilecek olan kira desteği emeklinin gelir durumuna göre belirlenecek. En düşük emekli maaşı alan vatandaşların bu konuda öncelikli olacağı iddia ediliyor. Emekliye kira yardımı için Büyük şehirlerde 3.500 TL, küçük şehirlerde ise 3000 TL olarak planlama yapıldığı öğrenildi.

Evi olan emekliler kira desteği ödemesinden faydalanamayacak. Öncelikle 12.500 TL maaş alan Yani en düşük emekli maaşı alan emekliler için kira desteği verilmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bilginin kamuoyuna duyurulacağı da tahmin ediliyor.