Sigaraya YENİ ZAM! Zamlı Parliament, Marlboro, Muratti, Lark ve Chesterfield Fiyat Listesi

Sigaraya yeni zam açıklandı. Tiryakileri isyan ettirecek son dakika haberi geldi. Bir sigara grubuna zam yapıldı, diğerlerine de yeni zam yolda. Peki sigara fiyatlarına ne kadar, kaç TL zam geldi? 5 Ağustos zamlı Parliament, Marlboro, Muratti, Lark ve Chesterfield sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri…
Sigara fiyatlarına zam son dakika açıklandı. Tiryakilere kötü haberi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar verdi. Temmuz ayında yapılan ÖTV artışının ardından yeni zam iddiaları son dönemlerde çok konuşuluyordu. Bugün kötü haber geldi. PM sigara gurubuna zam yapıldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada PM sigara gurubuna paket başına 5 TL zam yapıldığını açıkladı. Grubun en önemli sigaraları olan Parliament, Marlboro, Muratti, Lark ve Chesterfield fiyatları böylece güncellendi.
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise yapılan zammın paket başına 4 TL olduğunu belirtti. Aybaş, zamların bu şekilde devam etmesi halinde yılbaşında bir paket sigaranın 100 TL’ye kadar yükseleceğini dile getirdi.
Philips Morris grubu sigara zammı bugünden itibaren geçerli olacak. Zam sınrası grubun en ucuz sigara fiyatı 69 TL olurken en pahalı sigara fiyatı ise 77 TL oldu.
İşte 5 Ağustos 2024 zamlı Parliament, Marlboro, Muratti, Lark ve Chesterfield sigara fiyatları:
Parliament Aqua Blue Slims 77 TL
Parliament Night Blue Pack (Uzun) 77 TL
Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve 75 TL
Parliament MIDNIGHT BLUE 73 TL
Marlboro Red Long 75 TL
Marlboro Touch Blue / Gray / White 74 TL
Marlboro EDGE 71 TL
Muratti 71 TL
MURATTI BLU 70 TL
LARK 70 TL
CHESTERFIELD 69 TL
L&M 69 TL
MARLBORO ROLL 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün) 100 TL
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