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Sigaraya YENİ ZAM! Zamlı Parliament, Marlboro, Muratti, Lark ve Chesterfield Fiyat Listesi

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Son dakika… Sigaraya yeni zam açıklandı. Parliament, Marlboro, Muratti, Lark ve Chesterfield sigaralara zam geldi. Peki zamlı yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya yeni zam açıklandı. Tiryakileri isyan ettirecek son dakika haberi geldi. Bir sigara grubuna zam yapıldı, diğerlerine de yeni zam yolda. Peki sigara fiyatlarına ne kadar, kaç TL zam geldi? 5 Ağustos zamlı Parliament, Marlboro, Muratti, Lark ve Chesterfield sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte sigara zammı son dakika gelişmeleri…

Sigara fiyatlarına zam son dakika açıklandı. Tiryakilere kötü haberi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar verdi. Temmuz  ayında yapılan ÖTV artışının ardından yeni zam iddiaları son dönemlerde çok konuşuluyordu. Bugün kötü haber geldi. PM sigara gurubuna zam yapıldı.

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada PM sigara gurubuna paket başına 5 TL zam yapıldığını açıkladı. Grubun en önemli sigaraları olan Parliament, Marlboro, Muratti, Lark ve Chesterfield fiyatları böylece güncellendi.

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Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise yapılan zammın paket başına 4 TL olduğunu belirtti. Aybaş, zamların bu şekilde devam etmesi halinde yılbaşında bir paket sigaranın 100 TL’ye kadar yükseleceğini dile getirdi.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Philips Morris grubu sigara zammı bugünden itibaren geçerli olacak. Zam sınrası grubun en ucuz sigara fiyatı 69 TL olurken en pahalı sigara fiyatı ise 77 TL oldu.

İşte 5 Ağustos 2024 zamlı Parliament, Marlboro, Muratti, Lark ve Chesterfield sigara fiyatları:

Parliament Aqua Blue Slims 77 TL

Parliament Night Blue Pack (Uzun) 77 TL

Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve 75 TL

Parliament MIDNIGHT BLUE 73 TL

Marlboro Red Long 75 TL

Marlboro Touch Blue / Gray / White 74 TL

Marlboro EDGE 71 TL

Muratti 71 TL

MURATTI BLU 70 TL

LARK 70 TL

CHESTERFIELD 69 TL

L&M 69 TL

MARLBORO ROLL  50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün)  100 TL

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Merve Aydın
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