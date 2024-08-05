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Emekliye 3’LÜ ÖDEME Piyangosu! 6-7-8 Ağustos’ta Başlıyor

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16 milyon emekliye müjde geldi. Resmen 3’lü ödeme piyangosu çıktı. Ödemeler 6-7-8 Ağustos’ta başlıyor.

Emekliyi sevindirecek haber az önce açıklandı. Emekliye 3’lü ödeme yapılacak. SSK, Bağ-Kur, 4C emeklisi için Ağustos ayı ödemeleri 6-7-8 Ağustos’ta başlayacak, ay sonuna kadar devam edecek. Peki emekliye ne kadar ödeme yatacak? Emekliye hangi ödemeler verilecek. İşte milyonlarca emekli için maaş farkı, zamlı maaş ve ek ikramiye ödeme takvimi…

Türkiye’de emekli maaşı alan milyonlarca kişi için maaş zamları Temmuz ayında netleşti. Şimdi ise sıra emeklilerin ödemelerine geldi. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, kök maaş zammı sonrası zamlı maaşlarını Temmuz ayında almıştı. Ancak memur emeklisi ve en düşük emekli maaşı alanlar için zam kararının geç çıkması nedeniyle ödemeler Ağustos ayına sarktı. O nedenle de Ağustos’ta emekliler için önemli destek ödemeleri yolda. Bunlar arasında öne çıkanlar ise 3 önemli ödeme oldu. Emekliye Ağustos’ta zamlı maaş, maaş farkı ve ek ikramiye ödemeleri yatacak. Peki emekliye ödemeler ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

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EMEKLİLERE AĞUSTOS AYINDA YAPILACAK ÖDEMELER

Emekliler için Ağustos’ta kesinleşen 3 ödeme var. Bu ödemeler ise şu şekilde:

Zamlı Emekli Maaşları

SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisinin zamlı emekli maaşı ödemeleri başladı. İlk olarak memur emeklileri 1-5 Ağustos arasında zamlı maaş alıyor. Aynı zamanda memur emeklisinin Temmuz ayından kalan maaş farkı ödemeleri de doğrudan hesaplara yansıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı emekli maaşları ise 17-28 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatacak. Emekli tahsis numarası sonuna göre yapılacak olan bu ödemeler ay sonuna kadar tamamlanacak. SGK’nın önümüzdeki günlerde emekli maaşı ödeme takvimini daha net bir şekilde açıklaması bekleniyor.

Emekli Maaş Farkı Ödemeleri

Emekliler için Ağustos ayında diğer bir ödeme ise maaş farkı olacak. Maaş farkı ödemelerinin SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 7 Ağustos’tan itibaren yatacağı açıklandı. Memur ve memur emeklisi ise maaş farkı ödemelerini Ağustos ayı maaşları ile birlikte almaya başladı.

Emekliye ek ikramiye ödemesi

SSK, BAĞ-KUR, 4C ayrımı olmadan Ağustos ayında yapılacak diğer bir ödeme ise bankaların yapacağı promosyon ödemeleri oluyor. Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının ardından bankaların promosyon miktarları da arttı. Şu anda 3 kamu bankası, 8000 – 12000 TL arasında, özel bankalar ise 18.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. Bir çok banka kendisini tercih eden emekliler için ekstra kampanyalar ve avantajlar da sağlıyor. 31 Ağustos’a kadar tüm emekliler promosyon imkanlarını da değerlendirerek ek gelir elde edebilir.

MİLYONLARCA EMEKLİ İLAVE ZAM DA BEKLİYOR

Diğer yandan milyonlarca emekli, Temmuz ayında verilen maaş zamlarından memnun değil. Geçim sıkıntısı ile karşı karşıya olan emekliler, hükümetin yeni bir karar almasını ve ilave zam yapmasını bekliyor. Ancak şu ana kadar özellikle refah payı konusunda atılan bir adım bulunmuyor. O nedenle emekliler maaş zamları için 2025 Ocak ayını beklemek zorunda kalacak gibi duruyor.

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Merve Aydın
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