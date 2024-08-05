Gidiyor! Tüm Türkiye İçin Müjde Geldi: Artık Derin Bir OH Çekeceğiz

Son dakika haberi… Tüm Türkiye’ye derin bir oh çektirecek haber şimdi geldi. Afrika sıcakları gidiyor, 15 gün boyunca yeni sıcak yok. İşte hava durumu son dakika gelişmeleri…

Türkiye, yaz aylarının başından bu yana adeta baş belası olan Afrika sıcaklarından nihayet kurtuluyor. Haziran ayından bu yana peş peşe gelen sıcak hava dalgaları nedeniyle oldukça zor günler geçiren yurdumuza güzel haber geldi. Afrika sıcakları nihayet ülkemizi terk ediyor. Üstelik Poyraz’da etkisini göstermeye başlayacak. İşte tüm Türkiye’ye güzel haberin detayları…

SICAKLIKLAR ÜLKEMİZİ TERK EDİYOR

Günlerdir, hatta aylardır Türkiye’nin yakasını bırakmayan Afrika sıcakları için haber geldi. Sosyal medyadan hava durumu yayınları yapan Hava Forum sayfası güzel haberi açıkladı. Afrika sıcakları nihayet ülkemizi terk edecek. Afrika sıcaklıklarının gitmesiyle birlikte yurdumuzda hava normal yaz sıcaklarına dönecek. İşte Hava Forum’un o paylaşımı:

“Kuvvetli Afrika sıcakları Türkiye’den çekiliyor. Normal yaz sıcaklarına dönüyoruz.”

POYRAZ YENİDEN İMDADIMIZA YETİŞECEK

Diğer yandan Poyraz da yeniden imdadımıza yetişecek. Afrika sıcaklıklarının yurdu terk etmesiyle beraber 15 gün boyunca Poyraz sayesinde ekstra bir serinleme şansı bulacağız. Böylece Ağustos ayının zorlu olan kısmı da tamamlanacak.