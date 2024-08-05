ŞOK’tan 7 Ağustos’da Çılgın İndirim: 10 Kg Toz Deterjan, Tuvalet Kağıdı, Dev Rulo Kağıt Havlu İndirime Giriyor

7 Ağustos Şok aktüel ürünler kataloğu 2024 indirimleri belli oldu. Şok Market her hafta çarşamba günü yaptığı kampanyalarına bir yenisini daha eklerken yeni indirimli ürün fırsatları yine göz dolduracak türden. Yeni Şok aktüel ürünler listesi ile gelecek indirimli ürün fırsatları arasında toz deterjan, tuvalet kağıdı, dev rulo kağıt havlu, şampuan çeşitleri, bulaşık makinesi tableti gibi birçok ürün bulunuyor. Peki bu hafta ŞOK’ta neler var? Şok Aktüel 7 Ağustos 2024 indirimleri neler? İşte yeni şok indirimleri ve fiyat listesi…
Yeni ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 7 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürün fırsatları arasında hem evinizin ihtiyaçları hem de kamp Ve Mangal ürünleri hesaplı fiyatlarla raflara geliyor. Şok 7 Ağustos 2024 indirimli ürünler listesi ve fiyatlar haberimizde…
ŞOK Aktüel 7 Ağustos 2024 kataloğu ile gelecek indirimli ürün fırsatları belli oldu. Kamp ürünleri, mangal ürünleri, ev tekstil ürünleri, sineklik çeşitleri Şok marketin bu haftaki indirimleri arasında yer alıyor. ŞOK aktüel kataloğu ile gelecek indirimler şöyle:
Cibinlikli hamak 299 TL
Hamak 209 TL
Kamp sandalyesi 189 TL
Uyku tulumu 374 TL
Kamp hamak 299 TL
Makine hamak 59,95 TL
Kamp matı 134 TL
Kamp taburesi 49,95 TL
Koltuk örtüsü 159 TL
Visko dolgulu yastık 179 TL
Sineklik tek kanat 49,95 TL
Banyo matı 79,95 TL
Banyo paspası 79,95 TL
Alpina beyaz ankastre set 599 TL
Dopdolu bir kampanya kataloğu hazırlayan Şok Markette mutfak eşyaları, siyah zeytin, yeşil zeytin, peynir çeşitleri, çay yoğurt gibi birçok üründe indirim var. Ayrıca Buna ek olarak temizlik ve kişisel bakım ürünleri de Şok markete indirimli olarak gelecek. Şok 7 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu ile öne çıkan ürünlerden bazıları ise şu şekilde:
Alo 10 kilogram toz deterjan 329 TL
Rinso 5 litre sıvı deterjan 145 TL
Yumoş Extra Konsantre yumuşatıcı çeşitleri 99 TL
Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 84,75 TL
Fairy Platinum plus bulaşık makinesi tableti 229 TL
Finish Ultimate bulaşık makinesi tableti 329 TL
Solo 16’lı tuvalet kağıdı 89 TL
Solo dev rulo kağıt havlu 75 TL
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