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ŞOK’tan 7 Ağustos’da Çılgın İndirim: 10 Kg Toz Deterjan, Tuvalet Kağıdı, Dev Rulo Kağıt Havlu İndirime Giriyor

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ŞOK 7 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu fırsatları yayınlandı. Bu hafta da çılgın bir kampanyaya imza atan ŞOK’ta bu Çarşamba gelecek ürünlerin listesi haberimizde…

7 Ağustos Şok aktüel ürünler kataloğu 2024 indirimleri belli oldu. Şok Market her hafta çarşamba günü yaptığı kampanyalarına bir yenisini daha eklerken yeni indirimli ürün fırsatları yine göz dolduracak türden. Yeni Şok aktüel ürünler listesi ile gelecek indirimli ürün fırsatları arasında toz deterjan, tuvalet kağıdı, dev rulo kağıt havlu, şampuan çeşitleri, bulaşık makinesi tableti gibi birçok ürün bulunuyor. Peki bu hafta ŞOK’ta neler var? Şok Aktüel 7 Ağustos 2024 indirimleri neler? İşte yeni şok indirimleri ve fiyat listesi…

Yeni ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 7 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürün fırsatları arasında hem evinizin ihtiyaçları hem de kamp Ve Mangal ürünleri hesaplı fiyatlarla raflara geliyor. Şok 7 Ağustos 2024 indirimli ürünler listesi ve fiyatlar haberimizde…

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ŞOK’TA BU HAFTA NELER VAR? 7 AĞUSTOS ŞOK KATALOĞU

ŞOK Aktüel 7 Ağustos 2024 kataloğu ile gelecek indirimli ürün fırsatları belli oldu. Kamp ürünleri, mangal ürünleri, ev tekstil ürünleri, sineklik çeşitleri Şok marketin bu haftaki indirimleri arasında yer alıyor. ŞOK aktüel kataloğu ile gelecek indirimler şöyle:

Cibinlikli hamak 299 TL

Hamak 209 TL

Kamp sandalyesi 189 TL

Uyku tulumu 374 TL

Kamp hamak 299 TL

Makine hamak 59,95 TL

Kamp matı 134 TL

Kamp taburesi 49,95 TL

Koltuk örtüsü 159 TL

Visko dolgulu yastık 179 TL

Sineklik tek kanat 49,95 TL

Banyo matı 79,95 TL

Banyo paspası 79,95 TL

Alpina beyaz ankastre set 599 TL

ŞOK AKTÜEL İLE GELECEK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Dopdolu bir kampanya kataloğu hazırlayan Şok Markette mutfak eşyaları, siyah zeytin, yeşil zeytin, peynir çeşitleri, çay yoğurt gibi birçok üründe indirim var. Ayrıca Buna ek olarak temizlik ve kişisel bakım ürünleri de Şok markete indirimli olarak gelecek. Şok 7 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu ile öne çıkan ürünlerden bazıları ise şu şekilde:

Alo 10 kilogram toz deterjan 329 TL

Rinso 5 litre sıvı deterjan 145 TL

Yumoş Extra Konsantre yumuşatıcı çeşitleri 99 TL

Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 84,75 TL

Fairy Platinum plus bulaşık makinesi tableti 229 TL

Finish Ultimate bulaşık makinesi tableti 329 TL

Solo 16’lı tuvalet kağıdı 89 TL

Solo dev rulo kağıt havlu 75 TL

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Merve Aydın
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