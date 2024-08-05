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Instagram Açılacak Mı? Saat Verildi

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Son dakika haberi… Türkiye’de katalog suçları işlediği gerekçesiyle Erişime kapatılan Instagram ile ilgili yeni gelişme var. Peki Instagram açılacak mı?

Instagram açılacak mı? Instagram tamamen kapalı mı kalacak? Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram, BTK tarafından Erişime kapatılmıştı. Instagram’ın kapatılma gerekçesi olarak ise katalog suçları işlediği gösterilmişti. Bugün Instagram yetkilileri ile Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu arasında bir görüşme gerçekleşti. Peki Instagram açılacak mı? Instagram ne zaman açılacak?

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bugün öğle saatlerinde bir açıklama yaparak Instagram yetkilileri ile görüşeceklerini duyurmuştu. Görüşme tamamlandı ve hemen ardından da kabine toplantısı başladı. Bakan Uraloğlu Instagram’ın açılıp açılmayacağına ilişkin Henüz bir açıklama yapmasa da gazetecilerden önemli iddialar geldi.

Gazeteci Bülent Aydemir sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Instagram’ın Erişime açıldığını belirterek tam erişimin ise saat 19.00’da verileceğini duyurdu. Ancak hükümetten şu an için Instagram konusunda net bir açıklama gelmedi.

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kader gun
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