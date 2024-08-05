Ara Zam Tarihini Açıkladı! Asgari Ücretli Çalışanlara Müjde 19.15’te Geldi

Asgari ücretli çalışanlar için son dakika gelişmesi. Asgari ücrete ara zam tarihini 19.15’te duyurdu. Peki Asgari ücretliye ne kadar zam gelecek?

Asgari ücrette ara zam beklentileri hükümetin tüm açıklamalarına rağmen devam ediyor. Türkiye’de yaklaşık 8 Milyon Kişi Asgari ücretli olarak çalışmayı sürdürürken Temmuz ayında yapılmayan zam nedeniyle milyonlarca vatandaş İsyan bayraklarını açmış durumda. Bazı özel sektör temsilcileri kendi inisiyatifleri doğrultusunda çalışanlarına ara zam verse de resmi olarak asgari ücrete herhangi bir zam yapılmadı. Çalışanların zam umudu ve beklentileri ise devam ediyor. SGK uzmanı İsa Karakaş ise milyonlarca asgari ücretle çalışanı umutlandıracak Yeni Bir açıklamada bulundu. Ünlü SGK uzmanı, asgari ücrete ara zam tarihini açıkladı. Peki Asgari ücrete ne zaman ara zam gelecek? Asgari ücrete ara zam ne kadar olacak?

Asgari ücret, Aralık ayında toplanan asgari ücret tespit Komisyonu kararı doğrultusunda %49.11 oranında arttırılmış, 17002 TL olarak belirlenmişti. Ancak son 2 yılda yapılan ara zam bu yıl asgari ücret için uygulanmadı. Bu sebeple de çalışanlar mağdur olduklarını sık sık dile getiriyor. Çünkü enflasyon her ne kadar düşüş trendine girse de hala yüksek ve o sebeple Asgari ücretin güncel değeri 14.500 TL’ye kadar düşmüş durumda. Çalışanlar ise refah düzeylerinin iyileştirilmesi için ilave zam beklentisi içinde.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücrete temmuz zammı yapılmadı. Çalışanların tüm taleplerine rağmen hükümet ara zam olmayacak kararından geri adım atmamayı tercih etti. Ancak asgari ücretlilerin hala tepkileri ve istekleri var. O sebeple de asgari ücrete ara zam olup olmayacağı konusunda yoğun bir şekilde araştırmalar sürüyor. Fakat hükümetten asgari ücret zammı ile ilgili olumlu herhangi bir açıklama yok.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN TARİH VERDİ

Her ne kadar hükümetin asgari ücrete ara Zam konusunda bir düzenleme olmayacağı yönünde açıklamaları olsa da SGK uzmanları çalışanlara Umut vermeye devam ediyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ilave Zam konusunda tarih verdi. İsa Karakaş aynı zamanda Asgari ücretin geleceği yeni rakamı da açıkladı.

Çalışanlardan asgari ücrete ara Zam konusunda yoğun bir talep olduğunu ve hükümetin bu konuyu ertelemesinin artık mümkün olmadığını belirten SGK uzmanı İsa Karakaş, Önümüzdeki ay asgari ücrete zam yapılacağını söyledi. Sadece zam tarihini açıklamakla kalmayan SGK uzmanı, asgari ücrete yapılacak zammın 3500 TL seviyelerinde olacağını da öne sürdü.

YENİ ASGARİ ÜCRET 20.500 TL OLACAK

SGK uzmanı İsa Karakaş’ın bu açıklamasına göre yeni asgari ücret Eylül ayından itibaren 20.500 TL seviyelerine çekilecek. Ancak hala bu konuda hükümetten herhangi bir açıklama yapılmadığını da hatırlatmakta yarar var.