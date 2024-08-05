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Torba Yasa ile 48-50 Yaş Arasına Piyango Vurdu! Erken Emeklilik Jesti Onaylandı

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Erken emeklilik piyangosu torba yasa ile geliyor. 48-50 Yaş Arasına resmen onaylandı. En az 5 yıl erken emeklilik çıktı.

Torba yasa maddeleri arasında erken emeklilik bekleyen milyonlarca kişiyi sevindirecek son dakika gelişmesi duyuruldu. 48-50 yaş arasına resmen piyango çıktı. Emeklilik treni yeniden geri dönüyor. EYT’yi kaçıran Milyonlarca kişi bu yeni düzenleme ile birlikte Tam 5 yıl erken emekli olma fırsatına sahip olacak. Özellikle küçük esnaf torba yasa maddeleri ile sevinecek kesim olacak. Peki erken emeklilik ne zaman çıkacak? Torba yasa kabul edildi mi?

Milyonlarca vatandaşın erken emeklilik hayalleri torba yasa sayesinde gerçeğe dönüşecek. Özellikle geçtiğimiz yıl kabul edilen EYT’yi kaçıran vatandaşlar yeni düzenleme ile birlikte emeklilik biletini kapacak. Bağ-kurlular için prim indirimi ve ev hanımları için prim desteği ile ilgili yeni son dakika gelişmeleri duyuruldu. Milyonlarca kişi düzenlemeler sayesinde emeklilik hakkına sahip olacak. En az 5 yıl erken emeklilik için detaylar ortaya çıktı. İşte erken emeklilik bekleyenlerin yüzünü güldürecek yeni düzenlemeler…

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MİNİ EYT TORBA YASA İLE GELİYOR

EYT düzenlemesi kapsamında Prim gün sayısını tamamlayamayan çok sayıda Vatandaş ne yazık ki mağdur oldu. Özellikle 9000 gün prim şartı bulunan bağ-kurlular büyük bir mağduriyet yaşarken yeni haber torba yasa maddeleri ile geldi. Torba yasada Mini EYT adı verilen düzenleme sayesinde bağ-kurlulara prim indirimi uygulanacak. Böylelikle 1 milyon kişi erken emeklilik hakkını yakalamış olacak.

BAĞ-KURLULARA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Torba yasa ile TBMM’ye sunulan iki önemli emeklilik düzenlemesi bulunuyor. Bunlardan birincisi bağ-kurlular için uygulanacak olan prim indirimi. Normal şartlarda emekli olabilmek için 9000 gün prim sayısını tamamlaması gereken bağ-kurlular, yeni düzenleme ile birlikte 7200 günle emeklilik hakkına sahip olacak. Bağ-kurlular için yapılacak olan bu indirim 5 yıl erken emeklilik fırsatını ortaya çıkarırken tüm bağ-kurlular düzenlemeden yararlanamayacak. Düzenlemenin 10 ve altında çalışanı bulunan küçük esnaf için uygulanacağı öğrenildi.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI GELİYOR

Diğer bir güzel haber ise ev hanımları için geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl sözünü verdiği ev hanımlarına prim desteği de torba yasa maddeleri arasına eklendi. Yasanın kabul edilmesi halinde ev hanımları, isteğe bağlı sigorta primi yatırarak devletten prim desteği alabilecek. Ev hanımlarının ödedikleri primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Böylelikle ev hanımları da hem emekli olma yolunda Bir Adım atacak hem de devletten destek alma fırsatına sahip olacak.

ERKEN EMEKLİLİK ÇIKTI MI?

Torba yasa maddeleri için görüşmeler devam ediyor. TBMM’nin şu anda tatile girmesi sebebiyle Torba Yasa’nın Ekim ayında yeniden görüşüleceği öğrenildi. Böylece Ekim ayından itibaren erken emeklilik düzenlemeleri de hayata geçebilecek.

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Merve Aydın
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