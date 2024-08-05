4A, 4B, 4C’li Emekliye Müjde! Tek Seferlik 18.000 TL EK İKRAMİYE Yarın 09.30’da Başlıyor

4A, 4B, 4c’li emekli için akşam müjdesi geldi. Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşa tek sefere mahsus ikramiye ödemesi verilecek. Emekliye 18.000 TL’ye Varan ek ikramiye yarın 09.30’da başlıyor. Peki emekliye ek ikramiye nasıl ödenecek? SSK BAĞ-KUR 4c emeklisi nasıl başvuru yapacak? İşte emekliye yeni ek ikramiye fırsatları ve detaylar…
Emekliye müjdeli haber bankalardan geldi. Bankalar, Temmuz 2024 maaş zammı sonrası emekli promosyonu konusunda vitesi arttırdı. Ağustos ayı itibariyle emekli promosyon ödemeleri adeta zirveye ulaşırken en yüksek promosyon fırsatlarını sunan bankalarda belli oldu. Peki hangi banka Emekliye ne kadar promosyon veriyor? 4A 4B 4C emeklisi için en yüksek promosyon veren bankalar ve güncel emekli promosyon ücretleri haberimizde…
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan yeni zamlarla birlikte Bankaların emekli promosyon ücretlerinde de artış yaşandı. Ayrıca emeklilerin maaşlarının da yükselmesi ile birlikte birçok emekli üst dilime çıkma fırsatını yakaladı ve böylelikle daha yüksek promosyon desteğinden faydalanabiliyor. Ağustos ayı promosyon ücretleri 1 Ağustos 30 Ağustos tarihleri arasında geçerli. Emekliler bu tarihler arasında seçtikleri bankalara maaşlarını taşıyarak promosyon desteğinden yararlanabilecek.
Emekliler için kamu bankaları ve özel bankaların aralarında bulunduğu tam 11 banka promosyon fırsatı sunuyor. Kamu bankalarının promosyonları 8000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. Ancak özel bankalarda bu rakamlar biraz daha yüksek nokta genellikle özel bankalar en az 12.000 TL’den başlayan promosyon fırsatı sunarken promosyonlar bankalara göre 18.000 TL’ye kadar çıkıyor.
En yüksek promosyon veren bankalar listesinde ise ilk 3 sırada özel bankalar var. ING Bank ek koşullarla birlikte 18.000 TL, Yapı Kredi Bankası yine ek koşullarla birlikte 18.000 TL ve Akbank’ta ek koşullarla birlikte 17.500 TL promosyon vererek Listenin ilk sıralarında yer alıyor.
Bankaların emeklilere sunduğu yüksek ve cazip promosyon tekliflerinden faydalanmak isteyenler için promosyon başvurusu detayları da belli oldu. Artık Birçok banka başvuru işlemlerinde dijital yöntemleri kullanmayı tercih ediyor. Emekliler banka şubelerine bile gitmeden mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri aracılığı ile başvurularını kolaylıkla yapabiliyor. Ayrıca şubelerden başvuru yapmak isteyen emekliler yine T.C kimlik kartı ile birlikte en yakın şubeye müracaat edebiliyor.
Emekli promosyon kampanyalarında ağustos ayı için son başvuru tarihi 30 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Yüksek ve cazip promosyonu almak isteyenler Bu tarihe kadar başvuru işlemlerini Yukarıda belirtilen kanallar aracılığıyla yapabilir.
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