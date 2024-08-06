Emeklilik Sil Baştan Değişiyor! Açıklama Geldi

TBMM, Ekim ayında yoğun bir gündemle çalışmaya başlayacak. Gündemdeki konulardan biri ise Sosyal güvenlik sisteminin değişmesi olacak. Emeklilik için aranan şartlar bu kapsamda yenilenirken yaş, prim gün sayısı, sigortalılık süresi, intibak ve yıpranma gibi tüm maddeler değişecek. İşte emeklilik sisteminde yeni gelişmeler…
Sosyal güvenlik sistemindeki aksaklıklar ve ekonomik zorluklar sebebiyle yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor. EYT düzenlemesi, prim ödemeleri ve çalışan-emekli dengesizliği gibi sorunlar, TBMM’nin ekim ayında açılmasıyla gündeme alınacak.
Ekonomik zorluklar, ödenmeyen primler, çalışan-emekli sayısı arasındaki dengesizlik ve kayıt dışı istihdam, Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemini zor durumda bırakıyor. EYT düzenlemesi ile birlikte daha da bozulan sistemin, yeniden rayına oturtulması için kapsamlı çalışmalar yapılması bekleniyor. Bu çerçevede, özellikle en düşük emekli aylığı ile ilgili artışları ve prim ödemeleri arasındaki farkları kapatmaya yönelik düzenlemeler gündemde.
Türkiye gazetesinin haberine göre, AKP ve hükümet nezdinde sosyal güvenlik sistemine yönelik henüz kapsamlı bir çalışma yapılmadı. Ancak, sosyal güvenlik sisteminin baştan aşağı gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi için ortalama 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekiyor. Ancak Türkiye’de şu anda, bir emekliye karşılık 1,5 çalışan var ve bu durum sistemin sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor.
Meclis’in ekim ayında açılmasıyla birlikte ilgili bakanlıklar ve AKP’nin ekonomi kurmaylarının bir araya gelerek sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalara başlaması bekleniyor. Özellikle en düşük emekli maaşının yeniden artırılması, prim ödemeleri arasındaki farkların kapatılması ve EYT ile ilgili düzenlemeler ele alınacak.
AKP’nin önemli seçim vaatleri arasında yer alan esnafın emeklilikteki 9 bin prim günü şartının 7 bin 200’e düşürülmesi ve ev kadınlarına prim desteği ile yıpranma hakkının verilmesi de yeni dönemde ele alınacak konular arasında. Bu düzenlemeler, sosyal güvenlik reformu kapsamında değerlendirilecek ve ilgili çalışmalara başlanacak.
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