Emekliye RESMİ GAZETE Müjdesi 10.00’da Geldi! Maaşa Ek Karşılıksız 17.500 TL İkramiye Veriliyor

16 milyon emekliye sabah saatlerinde Resmi Gazete müjdesi geldi. Ek ödeme yayınlandı, tamamen karşılıksız verilecek.

Türkiye’de emekliler için yeni ek ödeme ve ek ikramiye kararları devam ediyor. SSK, Bağ-Kur, 4C ve EYT ayrımı olmadan yeni ek ikramiye ödemesi başlıyor. Emekliye ek ödeme kararı Resmi Gazete’de bu sabah çıktı. Başvuran Tüm emekliler 17.500 TL ek para alacak. Karar bugünden itibaren uygulamaya girdi. Peki başvurular nasıl yapılacak? Emekliye ek ikramiye ödemesi şartları neler? İşte emeklilere müjde detayları…

Emekliler, Temmuz ayında yapılan kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı zammına tepki göstermeye devam ediyor. Çünkü, hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında emekli maaşlarına yapılan artış beklenenin altında kaldı. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zam döneminde verdiği refah payı zammı da bu yıl verilmedi. O nedenle emeklilerin son günlerdeki geçim sıkıntısı daha da derinleşti. Ancak, emekliye nefes aldıracak yeni bir müjde geldi. SSK, Bağ-Kur, 4C ve EYT ayrımı olmadan tüm emeklilere ek para ödemesi verilecek. 30 Ağustos’a kadar başvuru yapan tüm emekliler ek ikramiye ödemesinden tamamen karşılıksız yararlanacak. İşte emekliyi sevindirecek son dakika gelişmesi…

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EMEKLİYE EK PARA ONAYI ÇIKTI

Emekliler için ek para onayı bugün çıktı. SSK, Bağ-Kur, 4C ve EYT ayrımı olmadan tüm emekliler, maaşlarını Akbank’a taşımaları ve 3 yıllığına buradan almak için tahahüt sözleşmesini imzalamaları halinde ek para alabilecek. Akbank emekli promosyon ücretlerini güncelleyerek rekor promosyon için duyuru yaptı.

17500 TL EK ÖDEME KARŞILIKSIZ VERİLECEK

Akbank’ın emekliler için vereceği yeni promosyon miktarı 17500 TL’ye kadar ulaştı. Bu ödemenin 15.000 TL’si herhangi bir ek koşul olmadan sadece maaş taşıma başvurusu ile emeklilere sağlanacak. Buna ek olarak Akbank’ın kredi kartı ürünlerinden birini kullanan emekliler 2500 TL’de hediye para alacak. Böylece Akbank tarafından emekliye sağlanan ek ikramiye tutarı 17500 TL’ye kadar çıkacak.

MOBİLDEN BAŞVURU YAPAN AVANTAJLI

Akbank, Temmuz 2024 emekli maaş zammı sonrasında promosyon rakamlarını güncelleyen ilk banka oldu. Emekli maaşını Akbank’a taşıyan emekliler için ek ödeme avantajının yanı sıra bir çok farkı ayrıcalık da var. Tüm bu fırsatları değerlendirmek isteyen emekliler, en geç 30 Ağustos tarihine kadar başvuru yapabilir. Başvurula ise şubelerden, mobil bankacılıktan ve internet bankacılığından kolayca yapılıyor. Ancak, mobil bankacılıktan başvuru yapan emekliler daha avantajlı. Çünkü Akbank Mobil üzerinden Akbanklı olanlara 25 bin TL’ye kadar faizsiz kredi de veriliyor.