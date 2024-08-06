Eser Yenenler Mum Gibi Eridi! 1 Ayda 12 Kilo Verdi, Son Hali Şaşırttı

Oyuncu Eser Yenenler, Youtube’daki programında zayıflamaya karar verdiğini açıklamıştı. Eşi Berfu Yenenler’in de desteğiyle diyete giren Eser Yenenler’in son hali şaşkına çevirdi.

Ünlü oyuncu Eser Yenenler bir süredir kilo vermek için diyet ve spor yapıyordu. Eser Yenenler’in son durumunu eşi Berfu Yenenler paylaştı.

Tam bir aydır diyeti olan Eser Yenenler, 12 kilo verdi. Ünlü oyuncu tartıda 129 kiloya kadar düştü.

Eser Yenenler, kilo vermek için sadece Diyet ve spor yaptığını belirterek eşi Berfu Yenenler ile bir iddiaya daha girdi. Berfu Yenenler, eşinin 8 kilo daha vermek istediğini açıkladı.

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Sosyal medya hesabından Eser Yenenler’in son durumunu paylaşan Berfu Yenenler, “1 ay sonunda neler olduğunu sizden saklayamazdık. Instagram dönene kadar bekleyemedik ilk round sona erdi, ikinci round yarın başlıyor.” ifadelerini kullandı.