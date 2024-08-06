Tüm Türkiye İçin 9 Ağustos’ta Geliyor! Uyarı Yapıldı: Allah Sonumuzu Hayır Eylesin

Türkiye Ağustos ayında rahat bir nefes alacak denilmişti ancak Bugün yeni bir uyarı geldi. 9 Ağustos’ta geliyor, 2 gün boyunca adeta Kök söktürecek. Türkiye’yi eve kapatacak yeni bir Afrika sıcağı Yurdumuzu etkisi altına almaya hazırlanıyor. Bu defa çok uzun sürmeyecek ancak Çok etkili olacak. 9 10 Ağustos tarihleri için evden çıkmayın uyarısı yapıldı. İşte son dakika yeni hava durumu tahminleri…
Haziran ayı itibarıyla başlayan yüksek sıcaklıklar Tüm Türkiye’de etkili olmaya devam ediyor. Bu yaz bir hayli zor geçecek gibi görünürken uzmanlardan da peş peşe yeni uyarılar geliyor. Son günlerde Afrika sıcaklıkları Yurt genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Dün itibariyle yüksek sıcaklıklar Yurdumuzu terk etse de 3 gün sonra resmen geri dönüyor. Tüm Türkiye için 9 Ağustos uyarısı yapıldı. Arabistan üzerinden Yurdumuza gelecek yeni sıcak hava dalgası ile birlikte termometrelerde sıcaklık yeniden artacak. İşte hava durumunda son dakika Yeni tahminler…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Ancak sadece bugün ve yarın Türkiye biraz da olsa serinleme fırsatı bulacak. 9 Haziran gece yarısı itibarı ile sıcaklıklar yeniden artışa geçecek. Arabistan üzerinden gelen yeni sıcak hava dalgası termometrelerde ölçülen derece arttıracak. Neminde yükselmesi ile birlikte yüksek sıcaklık tüm Türkiye’yi saracak.
Meteorolojiden ve meteoroloji uzmanlarından peş peşe yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. X üzerinden yayın yapan meteoroloji sayfası sibirya kaplanı da özellikle 9 10 Ağustos tarihlerine dikkat çeksin. Arabistan üzerinden gelen yeni sıcak hava dalgasının Afrika merkezinden daha sıcak olacağını belirten meteorolojik kaynak, şu ifadeleri kullandı:
“9-10 Ağustosdan itibaren Afrika Merkezinden Bile sıcak Hava Basra Yolu İle Malesef Türkiyede,Balkanlar ve Kırım hattıda sıcak hava etkisinde olacak,Yeşiller Renkler serin Havaları gösterir Orta ve Kuzey Avrupada Nefis serinlik,Bizde ise ,Kahverengi ve Beyaza çalan yerler ise sıcak havanın Kudurtacağı yerler Allah sonumumuzu Hayır eylesin”
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