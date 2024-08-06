Tüm Emeklilere ‘Gözünüz Aydın’ Dedi ve Açıkladı: Emekliye intibak Zammı Kararı Verildi

Emeklilere intibak müjdesi duyuruldu. “Gözünüz Aydın” diyerek tarih verdi. Milyonlarca emekli için yeni zam yolda.

Emekliler için Temmuz ayı zamları etkisiz kaldı. Milyonlarca vatandaş yüksek zamlar Beklerken enflasyon karşısında çok düşük oranlarda artış yapıldı. Hala ilave zam beklentisi olan emekliler bir yandan hükümete Çağrı yapmaya devam ediyor Bir yandan da yapılan her açıklamayı yakından takip ediyor. Emekliyi sevindirecek son dakika haberi az önce geldi. SGK uzmanı Emin Yılmaz, tüm emeklilere seslenerek Gözünüz aydın dedi ve intibak zammı kararını açıkladı. Peki emekliye intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak zammı olacak mı?

Emekliler Temmuz ayında yapılacak maaş zamlarını büyük bir heyecanla Beklerken istedikleri oranları alamadı ve tam bir hayal kırıklığı yaşadı. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için kök maaş zammı yüzde 24.73 oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 19.31 artış yapılırken en düşük emekli maaşı ise 12.500 TL’ye çıktı. Fakat enflasyon karşısında bu zam oranları emekliler için yeterli değil. Açlık sınırının 19.000 TL’yi açtığı bu dönemde milyonlarca emekli büyük bir geçim sıkıntısı ile karşı karşıya. O nedenle de ilave zam beklentileri sürüyor. Emekliler refah payı artışı Beklerken yeni haberi SGK uzmanı Emin Yılmaz duyurdu. Emekliye intibak yasası için sürpriz Haber Geldi. Hem aylık bağlama oranı değişecek hem de emekliye intibak zammı gelecek. İşte tüm emeklileri heyecanlandıran yeni gelişme…

EMEKLİ AYLIK BAĞLAMA ORANI DEĞİŞECEK

Emekli maaşları ile ilgili yeni güncelleme haberleri gelmeye devam ediyor. Son dönemlerin en çok konuşulan konularından biri özellikle aylık bağlama oranlarındaki düşüş nedeniyle 2025’te da emekli olanların daha düşük maaş alacağı konusu olmuştu. SGK uzmanları da bu yönde değerlendirmeler yapmaya devam ediyor. SGK uzmana emin yılmaz hem aylık bağlama oranı hem de emekliye intibak yasası ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Emekli aylık bağlama oranı her yıl daha da düşüyor. Birçok emekli bu nedenle daha düşük maaş almak zorunda kalıyor. 2025 yılında bu durum daha da net olarak karşımıza çıkacak. Çünkü 2025 yılında aylık bağlama oranı daha da düşecek ve yeni emekliler daha düşük maaş alma sorunu ile karşı karşıya kalacak. Bu sebeple de birçok SGK uzmanı Emeklilik süresi gelenlerin 2024 yılı bitmeden başvuru yapması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

EMEKLİLER İÇİN İNTİBAK YASASI ÇIKMAK ZORUNDA

SGK uzmanı Emin Yılmaz da emeklilerin bu gelir adaletsizliğinin çözülmesi için hükümetin bir an önce adım atması gerektiğine vurgu yaptı. Şu anda aylık bağlama oranının büyük bir sorun olduğunu belirten Emin Yılmaz, Dar gelirli emeklilerin bu durumunun düzeltilmesi amacıyla intibak zammı kararının alınması gerektiğine dikkat çekti. 2000 yılı öncesi emekli olanlar ve 2000 yılı sonrası emekli olanlar arasında ciddi bir kök maaş farkı olduğunu belirten Yılmaz, 1999 yılında olduğu gibi alınacak bir kararla beraber bu sorunun çözülebileceğini söyledi.

EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMI GELECEK Mİ?

Şimdi milyonlarca emeklinin gözü AK Parti hükümetine çevrildi. Ocak 2024 itibarıyla başlayan zam sürecinde emeklilerin tepkileri devam ederken yeni zam için çağrılar sürüyor. Emekli intibak zammı için de yeni haberler var. Konuyla ilgili hazırlıkların başladığı ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı duyuracağı iddia ediliyor.