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Habertürk’ün Yeni Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Oldu

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Habertürk TV’de görev değişikliği yapıldı. Mehmet Akif Ersoy, Habertürk’ün yeni genel yayın yönetmeni oldu.

Habertürk TV’de yeni genel yayın yönetmeni belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Yeşilkaya’nın istifası sonrası yerine gelecek isim merak ediliyordu.

Bugün yapılan açıklamaya göre kanalın yeni genel yayın yönetmeni, ana haber bültenini ve tartışma programlarını sunan Mehmet Akif Ersoy oldu. Alınan yeni kararı Ciner yayın Holding yönetim kurulu başkanı Kenan Tekdağ duyurdu.

Bir açıklama yayınlayan Tekdağ, şu ifadeleri kullandı:

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“Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliğine televizyonumuzun değerli anahaber sunucusu, programcısı ve habercisi Mehmet Akif Ersoy arkadaşımız atanmıştır. Kendisine yeni görevinde de üstün başarılar dilerim”.

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