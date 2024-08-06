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Erken Emeklilik Yaşı 45, 46, 47, 48, 49 Oldu! 10 Yıl ve 3600 Gün Yetiyor

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Erken emeklilik için yeni yaş kriteri belirlendi. 10 yıl çalışıp 3600 gün primi olanlar artık 45, 46, 47, 48, 49 yaşında emekli olacak.

Erken emeklilik bekleyenler için kısmi emeklilik müjdesi duyuruldu. Artık uzun yıllar çalışmaya gerek kalmadan az prim ödeyerek emeklilik fırsatı mümkün. Yeni erken emeklilik imkanı TBMM’ye geldi. 10 yıl sigortalılık süresi olan, 3600 gün prim sayısını tamamlayanlar dilekçe vererek erken emeklilik fırsatını elde edecek. Yeni emeklilik yaşı ise 45, 46, 47, 48, 49 olarak belirlendi. İşte TBMM’den yeni erken emeklilik müjdesinin detayları…

Türkiye’deki milyonlarca çalışan emeklilik sisteminde yapılacak yeni reformları yakından takip ediyor. Milyonlar için Gündem erken emeklilik. Son dönemlerde TBMM’ye gelen yeni emeklilik düzenlemeleri var Ancak özellikle kısmi emeklilik Büyük bir merakla Takip ediliyor. Peki kısmi emeklilik çıktı mı ne zaman çıkacak? Yeni erken emeklilik şartları neler? Merakla beklenen erken emeklilik düzenlemesi ve yeni emeklilik yaşı haberimizde…

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN TBMM’YE GELEN DÜZENLEMELER

Türkiye’de vatandaşlar emeklilik şartlarının zor ve ağır olmasından sık sık şikayet ediyor. O sebeple de erken emeklilik düzenlemeleri Büyük bir merakla bekleniyor. Şu anda TBMM’de torba yasa maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Bunlar arasında erken emeklilik düzenlemeleri de var. Özellikle bağ-kurlulara prim indirimi ve Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi en çok Beklenen ve Ekim ayında da yürürlüğe girmesi tahmin edilen düzenlemeler arasında yer alıyor. Ancak bunun dışında kısmi emeklilik düzenlemesi de gündemde. Peki kısmi emeklilik çıktı mı? Kısmi emeklilik ne zaman çıkacak?

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KISMİ EMEKLİLİK ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uzun zamandan beri beklenen erken emeklilik düzenlemelerinden biri de kısmi emeklilik. Bu düzenlemenin hayata geçmesi için TBMM kararı gerekiyor. Peki kısmi emeklilik kimleri kapsayacak? Kısmi emeklilik düzenlemesinin detayları neler?

Kısmi emeklilik ikiye ayrılıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, 10 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün primi doldurmaları durumunda kısmi emeklilik hakkını elde edecek. Diğer bir durumda ise 9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar 12,5 yıl ve 4.200 prim gün sayısı ile emeklilik hakkına sahip olacak.

TBMM’NİN KARARI BEKLENİYOR

Kısmi emeklilik düzenlemesinin torba yasa maddeleri arasında meclise sunulduğu konuşuluyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından henüz bu konuda net bir açıklama yapılmadı. Ancak TBMM şu anda tatile girdi. O sebeple yeni düzenlemelerin meclisten geçmesi için ekim ayı bekleniyor. Ekim ayında meclisin tatilinin sona ermesinin ardından yoğun bir gündem olacak. Çalışanların ise gözü kulağı yeni emeklilik müjdelerinde.

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Merve Aydın
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