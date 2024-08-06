Ankara’da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü

Genel 06 Ağustos 2024

Tüm Türkiye’ye 9 Ağustos’ta geliyor. Uyarı bu sabah saatlerinde yeniden yapıldı. 81 il için kritik günler 3 gün sonra başlayacak. Türkiye Ağustos ayında rahat bir nefes alacak denilmişti ancak Bugün yeni bir uyarı geldi. 9 Ağustos’ta geliyor, 2 gün boyunca adeta Kök söktürecek. Türkiye’yi eve kapatacak yeni bir Afrika sıcağı Yurdumuzu etkisi altına almaya hazırlanıyor. […]