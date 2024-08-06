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Ankara’da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Aziziye Mahallesi Bürümcük Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Olay yerine yukarı üzerine sağlık polis itfaiye gibi sevk edildi. Patlama sonrası evde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ancak itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede 37 yaşındaki Kemal Altuğ’un evde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

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kader gun
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