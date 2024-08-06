Müge Anlı Yeni Sezon 2024 Ne Zaman Başlayacak? Müge Anlı’nın Yayın Tarihi Belli Oldu

ATV’nin Fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 2024 yeni sezonu Büyük bir merakla Takip ediliyor. Hafta içi her gün geniş bir hayran kitlesine hitap eden Müge Anlı’nın ekrana döneceği tarih heyecanla bekleniyor. Peki Müge Anlı ne zaman başlıyor 2024? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Milyonların beklediği soru yanıt buldu. İşte Müge Anlı’nın yayına başlayacağı tarih…
Atv’de hafta içi her gün saat 10.00-13.00 arasında ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Haziran ayının sonunda sezon finali yaparak ekrana veda etmişti. 15 yıldan bu yana izleyici karşısına çıkan ve en çok izlenen programlar arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezonu da büyük bir heyecanla bekleniyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Müge Anlı’nın ekrana döneceği tarihi yakından takip edilirken Nihayet açıklama geldi. Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon 2024 ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu büyük bir heyecanla Takip ediliyor. Atv’nin Fenomen programları arasında yer alan ve izlenme rekorları kıran Müge Anlı ekrana geri dönecek. Sezon finali yaparak ekrana veda eden Müge Anlı ile Tatlı Sert’in kesin tarihi Henüz belli olmadı ancak ağustos ayının son haftasında başlayacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Ağustos Pazartesi günü ekrana dönmüştü. Bu yılda 26 Ağustos Pazartesi ya da 2 Eylül Pazartesi günü Müge Anlı’nın yayına başlayacağı düşünülüyor.
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