Bu Gece 23.45’te Türkiye’ye Geliyor! Hazır Olun: Günlerce Etkisi Devam Edecek

Türkiye’ye günlerdir süren sıcak havaların ardından müjde geldi. Bu gece 23.45’te nihayet Poyraz imdadımıza yetişiyor. Üstelik Perşembe günü etkisini daha da arttıracak. İşte yeni hava durumu tahminleri…

Türkiye için yeni haber geldi. Geçtiğimiz hafta sonu Afrika üzerinden gelen yeni sıcak hava dalgası yurdumuzu etkisi altına almıştı. Dün itibariyle sıcak hava dalgası Türkiye’yi terk etti. Hemen ardından da yeni bir güzel haber daha geldi.

Afrika sıcaklarının gitmesiyle birlikte Türkiye rahat bir nefes almıştı. Şimdi de biraz daha rahatlatacak Poyraz rüzgarları geliyor. Bu gece yarısı Poyraz kendini hissettirmeye başlayacak, yarından itibaren etkisi daha da artacak. İşte detaylar…

TÜRKİYE NEFES ALMA FIRSATI BULACAK

Poyraz rüzgarları Türkiye’nin imdadına yetişiyor. Bu gece yarısı itibariyle yurdumuza giriş yapacak olan Poyraz, yarın daha da etkili olacak. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, güzel haberi sosyal medya üzerinden verdi.

Kerem Ökten, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Müjde! Önümüzdeki hafta, Özellikle de Perşembe gününden itibaren püfür püfür rüzgar esecek…”