Tarım Kredi’de Büyük Fırsat! Köfte, Sucuk, Kuşbaşı, Peynir İndiriminde Son 2 Gün

Tarım Kredi Market yeni indirim listesi belli oldu. 9 Ağustos’a kadar Tarım Kredi de onlarca ürün indirimde. Bu ürünler arasında köfte sucuk kuşbaşı peynir gibi ürünlerde yer alıyor. Tarım Kredi Market indirimli ürün listesi haberimizde…
Tarım Kredi Kooperatifi Market indirimli ürünler listesi yayınlandı. 9 Ağustos’a kadar geçerli Tarım Kredi indirimleri tam 56 üründen oluşuyor. Ancak Tarım Kredi Market indirimlerini yakalamak isteyenlerin elini çabuk tutmasında yarar var. Çünkü kampanyada son 2 güne girildi. Peki Tarım Kredi indirimli ürünleri nelerdir? Bu hafta tarım Kredi’de hangi ürünler var? İşte Tarım Kredi marketin yepyeni indirim listesi…
Ekonomik alışveriş yapmak isteyen vatandaşın ihtiyacını karşılayan Tarım Kredi Kooperatif Market yine büyük bir indirime daha imza atıyor. Tam 56 ürünün indirime girdiği Tarım Kredi kampanyası 9 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Tarım Kredi marketini indirim listesinde yer alan ürünler ise şöyle:
Tarım Kredi dana kuzu satır köfte 400 gram 184,90 TL
Tarım Kredi fermente Kangal sucuk kilogram 499,90 TL
Tarım kredisi oyulmuş sosis 250 gram 92,90 TL
Köytav poşetli gezen tavuk donuk ürün kilogram 179,90 TL
Tarım Kredi olgunlaştırılmış beyaz peynir 600 gram 135 TL
Marmara Birlik hiper siyah zeytin 500 gram 115 TL
Tarım Kredi tava yoğurt 1 kilogram 45 TL
Tarsüt tost peyniri yarım yağlı 2 kilogram 335 TL
Tarım Kredi taze yuvarlak kaşar 1 kilogram 249 TL
Tarım Kredi Erzincan tulum peyniri tam yağlı 350 gram 109 TL
Tarsüt taze kaşar peyniri tam yağlı 700 gram 155 TL
Tarım Kredi suç yarım yağlı 1 litre 23,50 TL
Birinci süt hazır mıhlama ve kuymak 250 gram 59,50 TL
Tarım Kredi Kooperatif markette indirimler 2 gün sonra sona erecek. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler Tarım Kredi fırsatlarını değerlendirmek için en yakın markete uğrayabilir. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif market ürünleri stoklarla sınırlıdır.
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