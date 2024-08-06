Tarım Kredi’de Büyük Fırsat! Köfte, Sucuk, Kuşbaşı, Peynir İndiriminde Son 2 Gün

Dikkat son 2 gün. Tarım Kredi’de indirim fırsatı başladı. İşte yeni indirimli ürünler listesi…

Tarım Kredi Market yeni indirim listesi belli oldu. 9 Ağustos’a kadar Tarım Kredi de onlarca ürün indirimde. Bu ürünler arasında köfte sucuk kuşbaşı peynir gibi ürünlerde yer alıyor. Tarım Kredi Market indirimli ürün listesi haberimizde…

Tarım Kredi Kooperatifi Market indirimli ürünler listesi yayınlandı. 9 Ağustos’a kadar geçerli Tarım Kredi indirimleri tam 56 üründen oluşuyor. Ancak Tarım Kredi Market indirimlerini yakalamak isteyenlerin elini çabuk tutmasında yarar var. Çünkü kampanyada son 2 güne girildi. Peki Tarım Kredi indirimli ürünleri nelerdir? Bu hafta tarım Kredi’de hangi ürünler var? İşte Tarım Kredi marketin yepyeni indirim listesi…

TARIM KREDİ YENİ İNDİRİM LİSTESİ

Ekonomik alışveriş yapmak isteyen vatandaşın ihtiyacını karşılayan Tarım Kredi Kooperatif Market yine büyük bir indirime daha imza atıyor. Tam 56 ürünün indirime girdiği Tarım Kredi kampanyası 9 Ağustos’a kadar geçerli olacak. Tarım Kredi marketini indirim listesinde yer alan ürünler ise şöyle:

Tarım Kredi dana kuzu satır köfte 400 gram 184,90 TL

Tarım Kredi fermente Kangal sucuk kilogram 499,90 TL

Tarım kredisi oyulmuş sosis 250 gram 92,90 TL

Köytav poşetli gezen tavuk donuk ürün kilogram 179,90 TL

Tarım Kredi olgunlaştırılmış beyaz peynir 600 gram 135 TL

Marmara Birlik hiper siyah zeytin 500 gram 115 TL

Tarım Kredi tava yoğurt 1 kilogram 45 TL

Tarsüt tost peyniri yarım yağlı 2 kilogram 335 TL

Tarım Kredi taze yuvarlak kaşar 1 kilogram 249 TL

Tarım Kredi Erzincan tulum peyniri tam yağlı 350 gram 109 TL

Tarsüt taze kaşar peyniri tam yağlı 700 gram 155 TL

Tarım Kredi suç yarım yağlı 1 litre 23,50 TL

Birinci süt hazır mıhlama ve kuymak 250 gram 59,50 TL

İNDİRİM İÇİN SON İKİ GÜN

Tarım Kredi Kooperatif markette indirimler 2 gün sonra sona erecek. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler Tarım Kredi fırsatlarını değerlendirmek için en yakın markete uğrayabilir. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif market ürünleri stoklarla sınırlıdır.