TBMM’den geçti! Yarın 08.30’da Emeklilere 2500 TL Ek Ödeme Olacak

SSK ve Bağ-Kur emeklisine TBMM’den müjde geçtiğimiz günlerde geldi. Emekli maaşlarına zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi ve hemen ardından da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak ödenecek. Ağustos ayından itibaren emekliler zamlı ödeme alacak. Ancak normal şartlarda zamlı ödemeler Temmuz ayında hesaplara yatması gerekiyordu. Emekliye ilave zam kararının geç kalması nedeniyle maaş farkı ortaya çıktı. Ve emekliler için beklenen maaş farkı tarihleri de belli oldu. İşte detaylar…
Temmuz ayında emekli maaşları arttı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 24.73 kök maaş zammı geldi. Hemen ardından da en düşük emekli maaşı zammı açıklandı. Temmuz ayının son günlerinde TBMM’den geçen ve yürürlüğe giren karara göre yeni en düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu. Yani milyonlarca emekli için zam farkı çıktı. Peki emekliye zam farkı ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş farkı ödeme tarihleri ve detaylar haberimizde…
Emekliler için Temmuz ayında peş peşe güzel haberler geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşına yüzde 24,73 oranında zam, memur emeklisine ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayının son günlerinde ise en düşük emekli maaşına ilişkin karar çıktı. Ocak 2024’ten bu yana 10 bin TL olarak ödenen en düşük emekli maaşına 2500 TL zam geldi. Böylece yeni en düşük emekli maaşı da 12.500 TL oldu.
Emekliler, kök maaş zammı sonrası zamlı maaşlarını Temmuz ayında aldı. Ancak, en düşük emekli maaşına yapılan zam biraz gecikmişti. O nedenle de emeklilere maaş farkı ödemesi çıktı. Yani ilave zamdan doğan maaş farkı ödemeleri Ağustos ayında hesaplara yatacak.
Milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkı ödemeleri için tarihler açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği ödeme takvimini SGK açıkladı. Emekliler, 2500 TL maaş farkı ödemelerini yarından itibaren almaya başlayacak. Emeklilerin bu ödemeler için herhangi bir başvuru yapmalarına da gerek yok. Tüm emekliler için maaş farkı ödemeleri yarın 08.30’da maaş hesaplarından yapılacak.
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